Dragica Zlatić među prvima je stigla na koncert posvećen legendarnom Šabanu Šauliću. Za ovu posebno veče odabrala je elegantno belo odelo, ističući da je želela da oda poštovanje umetniku kakav je bio Šaban.

1/5 Vidi galeriju Dragica Zlatić Foto: Marko Karović

„Kod Šabana se dolazi pristojno obučen, onako kako je i zaslužio. Ovako bih došla i na venčanje. Imala sam priliku da ga upoznam i to smatram velikom privilegijom. Pamtim ga kao izuzetno skromnog čoveka. Nikada nikome nije uputio ružnu reč niti nekoga ponizio. Nismo bili naročito bliski, ali sam ga izuzetno cenila“, rekla je Dragica za Kurir.

Detaljnije u prilogu.

Dragica Zlatić stigla na koncert u cast Šabana Šaulića Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Zatekla je vest da je sin Snežana Đurišić pretučen

„Iskreno, to sam videla na društvenim mrežama. Taj dečko je malo… Vidim da postoje neki problemi oko njega. Žao mi je Snežane i poslaću joj poruku podrške“, poručila je.

Porodica Šaulić u prvom redu

„Kao da traži đavola. Trebalo bi malo da se smiri i sve će biti u redu. Sad će me verovatno uzeti na zub, ali ovo je dobronameran savet.“

Familija Šaulić Izvor: Kurir

Plava dvorana biće ispunjena do poslednjeg mesta, a u prvi red su se već smestili članovi porodice Šailić.

