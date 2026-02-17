Slušaj vest

Snežana Đurišić otkazala je nastup na koncertu u čast pokojnog Šaban Šaulić, odlučivši u poslednjem trenutku da se ne pojavi. Razlog je veliki stres koji je doživela nakon što je njen sin Marko Gvozdenović brutalno prebijen u stanu na Vračaru i hitno primljen u bolnicu.

Kako saznaje Kurir, umesto Snežane, večeras će u Sava Centar nastupiti njen kolega Saša Matić. Prema našim informacijama, Snežana je sat vremena pre koncerta javila da neće prisustvovati.

1/10 Vidi galeriju Svečana dodela nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i ove godine okupila je brojne istaknute umetnike sa domaće muzičke scene Foto: Nemanja Nikolić

Detalji napada na sina Snežane Đurišić

Napad na Marka Gvozdenovića prijavljen je 15. februara. Nakon što ga je Z.L. pozvao u svoj stan, a Marko Gvozdenović otišao, navodno u nameri da reši nesuglasice, sukob je eskalirao, a, kako prenose domaći mediji, Z.L. I L.S. su sina pevačice u stanu na Vračaru tukli i držali zatvorenog četiri sata.

1/7 Vidi galeriju Marko Gvozdenović Foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić

Z.L. je, kako se sumnja, pozvao Gvozdenovića da dođe kod njega, nakon čega ga je tukao. Njih dvojica poznaju se odranije, dok je pretučeni Marko Gvozdenović naveo da osumnjičenog L.S. ne poznaje. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da budu privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a nakon čega će se tužilaštvo detaljnije oglasiti.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: