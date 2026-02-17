Slušaj vest

Ilda Šaulić i njena majka Gordana Šaulić ljubazno su dočekale predstavnike medija i goste koji su došli da odaju počast legendarnom pevaču Šaban Šaulić na koncertu u Sava centru koji je organizovan u njegovu čast.

Majka i ćerka su sa dubokom emocijom govorile o ovoj posebnoj muzičkoj večeri, organizovanoj na dan kada je Šaban tragično izgubio život pre sedam godina. Istakle su da im podrška publike i kolega mnogo znači, te da im daje snagu da očuvaju uspomenu na njega kroz pesmu i zajedništvo.

Goca i Ilda otkrile zasto nisu zvale Darka Lazica: Jedno je bilo kljucno da ne zapeva na koncertu u Sabanovu cast Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

„Ovo nije samo koncert, već veče ljubavi, sećanja i zahvalnosti. Tata je živeo za muziku i publiku, i verujemo da bi bio ponosan što se njegove pesme i dalje pevaju“, poručila je Ilda, ne krijući emocije.

Koncert u čast Šabana Šaulića Foto: Printscreen/Mondo, Kurir

Gordana je naglasila da porodici mnogo znači što su se brojne kolege i prijatelji odazvali pozivu da učestvuju u programu, dodajući da će ovaj događaj od ove godine postati tradicija.

„Želimo da svake godine, na ovaj datum, okupimo ljude koji su ga voleli i poštovali. To je najmanje što možemo da učinimo za njega i za publiku koja ga nikada neće zaboraviti“, rekla je ona.

Njih dve su se zahvalile svim izvođačima, organizatorima i publici koji su doprineli da veče protekne dostojanstveno i u duhu muzike koju je Šaban ostavio kao neizbrisiv trag.

Goca i Ilda spremne za koncert u Sabanovu cast Izvor: MONDO/Đorđe Milošević