KONCERT U ČAST ŠABANA ŠAULIĆA OKUPIO MUZIČKE ZVEZDE: Ovaj događaj postaće tradicija: Tata je živeo za muziku i publiku
Ilda Šaulić i njena majka Gordana Šaulić ljubazno su dočekale predstavnike medija i goste koji su došli da odaju počast legendarnom pevaču Šaban Šaulić na koncertu u Sava centru koji je organizovan u njegovu čast.
Majka i ćerka su sa dubokom emocijom govorile o ovoj posebnoj muzičkoj večeri, organizovanoj na dan kada je Šaban tragično izgubio život pre sedam godina. Istakle su da im podrška publike i kolega mnogo znači, te da im daje snagu da očuvaju uspomenu na njega kroz pesmu i zajedništvo.
„Ovo nije samo koncert, već veče ljubavi, sećanja i zahvalnosti. Tata je živeo za muziku i publiku, i verujemo da bi bio ponosan što se njegove pesme i dalje pevaju“, poručila je Ilda, ne krijući emocije.
Gordana je naglasila da porodici mnogo znači što su se brojne kolege i prijatelji odazvali pozivu da učestvuju u programu, dodajući da će ovaj događaj od ove godine postati tradicija.
„Želimo da svake godine, na ovaj datum, okupimo ljude koji su ga voleli i poštovali. To je najmanje što možemo da učinimo za njega i za publiku koja ga nikada neće zaboraviti“, rekla je ona.
Njih dve su se zahvalile svim izvođačima, organizatorima i publici koji su doprineli da veče protekne dostojanstveno i u duhu muzike koju je Šaban ostavio kao neizbrisiv trag.
Inače, na koncertu su i Mihajlo Šaulić sa suprugom Marinom, Sanela Šaulić sa suprugom Zoranom Batom Mirkovićem, Viki Miljković i Dragan Tašković Taške, Hasan Dudić, Acko Nezirović i drugi.