Veliki koncert koji se večeras, 17. februara 2026. godine, održava u Sava Centar u čast pokojnog Šabana Šaulića, okupio je brojne zvezde estrade, među kojima je i Emir Habibović, kojeg mnogi nazivaju Šabanovim naslednikom.

Emir Habibović za Kurir otvorio dušu:

- Pod nekim sam stresom. Tužan sam, a istovremeno i srećan. Tužan sam zato što njega nema, zato što je ovo njegova titula, ovo njegovo mesto. A srećan sam zato što nikad neće biti zaboravljen apsolutno nikad. To je dokazala publika, to su dokazale naše koleginice“, rekao je Emir, pa dodao koliko je teško nositi titulu Šabanovog naslednika:

Emir Habibović Izvor: Kurir

- Mnogo je teško. Ja se držim Šabanovog saveta: prava pesma će pobediti, i poštuj da bi bio pošten.

"Tata je živeo za muziku i publiku"

Podsetimo, Ilda Šaulić i njena majka Gordana Šaulić ljubazno su dočekale predstavnike medija i goste koji su došli da odaju počast legendarnom pevaču Šaban Šaulić na koncertu u Sava centru koji je organizovan u njegovu čast.

Majka i ćerka su sa dubokom emocijom govorile o ovoj posebnoj muzičkoj večeri, organizovanoj na dan kada je Šaban tragično izgubio život pre sedam godina. Istakle su da im podrška publike i kolega mnogo znači, te da im daje snagu da očuvaju uspomenu na njega kroz pesmu i zajedništvo.

„Ovo nije samo koncert, već veče ljubavi, sećanja i zahvalnosti. Tata je živeo za muziku i publiku, i verujemo da bi bio ponosan što se njegove pesme i dalje pevaju“, poručila je Ilda, ne krijući emocije.

Gordana je naglasila da porodici mnogo znači što su se brojne kolege i prijatelji odazvali pozivu da učestvuju u programu, dodajući da će ovaj događaj od ove godine postati tradicija.

„Želimo da svake godine, na ovaj datum, okupimo ljude koji su ga voleli i poštovali. To je najmanje što možemo da učinimo za njega i za publiku koja ga nikada neće zaboraviti“, rekla je ona.

