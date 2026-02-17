Slušaj vest

Koncert u čast Šabana Šaulića održava se večeras, 17. februara u Sava Centru, na sedmogodišnjicu njegove pogibije. U dupke punoj Plavoj dvorani, poštovaoci lika i dela čuvenog umetnika okupili su se kako bi podržali projekat čija su sredstva namenjena za četvoro mladih umetnika na početku muzičke karijere.

Od prodatih ulaznica prikupljeno je tačno 54.000 evra, a sav prihod usmeren je u fondaciju koja nosi ime legendarnog pevač koj aje osnovana pre nekoliko meseci sa ciljem podrške mladim talentima iz oblasti muzičke umetnosti.

Dobitnici nagrade Izvor: Kurir

Prisutnima su se prve obratile Gordana Šaulić i Marija Šerifović.

„Dobro veče svima. Nećete mi zameriti ako ovaj govor bude emotivniji. Hvala vam što čuvate od zaborava vašeg i našeg Šabana. Nama se život promenio ovog 17. februara. Verujem da je on negde gore ponosan na sve vas, kao što smo i mi ponosni na sve što je uradio tokom 50 godina svoje karijere“, rekla je Gordana, vidno potresena.

Marija je istakla da ne priprema unapred govore:

„Ja svoje govore ne planiram. Hvala porodici Šaulić što je prepoznala moju ideju. Zahvalna sam svakoj osobi koja je doprinela da večeras punim srcem pevam za vas. Srce mi je puno. Zahvaljujući vama, mladi ljudi koji sede u prvom redu, a koje ćete večeras upoznati, dobili su vetar u leđa.“

Goca Šaulić govor Izvor: Kurir

Potom su publici predstavljeni stipendisti koji su zahvaljujući fondaciji dobili priliku da naprave prve ozbiljne korake u svojoj karijeri.

Ognjen Gavrilović (15) iz Arilja, učenik Srednje muzičke škole "Kosta Manojlović" dobio je svoju prvu harmoniku, dok je jedanaestogodišnjem pijanisti Teodoru Vujaniću uručen klavir koji će mu omogućiti dalje usavršavanje i školovanje.

Aleksandar Pejović, redovan student harmonike i stipendista Ruskog doma, uskoro nastavlja školovanje na prestižnom Univerzitetu u Moskvi, a prvi odlazak mu je omogućila Fondacija.

Una Dimitrijević iz Niša, studentkinja je Berkli muzičkog koledžau Bostonu. Na koncertu je s njom njena majka Jelena, a Fondacija je obezbedila sredstva za nastavak njenog školovanja na ovom prestižnom univerzitetu.

Marija Šerifovć govor Izvor: Kurir

Nakon uručenja stipendija, koncert je zvanično počeo, a uz pratnju orkestra Aleksandra Sofronijevića, spektakl je otvorio mladi pevač i pobednik takmičenja "Zvezde Granda" Nermin Handžić, koji je svojom interpretacijom izazvao snažne emocije publike.

Nermin je otvorio koncert pesmom “Dođi da ostarimo zajedno” Izvor: Kurir

Fondacija "Šaban Šaulić", iza čijeg osnivanja stoji porodica legendarnog pevača, nastaviće svoj rad, a kroz humanitarne aktivnosti i dodelu stipendija pomagaće mladim talentima širom Srbije i regiona, čuvajući sećanje na ime i delo Šabana Šaulića.

Goca i Ilda Šaulić Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Večeras nismo ovde samo zbog muzike, već zbog nečeg mnogo većeg, zbog čuvanja uspomena, zbog negovanja vanvremenske umetnosti,

Fondacija koj anosi ime Šabana Šaulića osnovana je sa jasnom idejom da se sva prikupljena sredstva od prodatih karata usmere mladim umetnicima, onima koji tek ulaze u svet muzike, koji nose talenat, ali često nemaju dovoljno podrške da taj talenat zaista i procveta.