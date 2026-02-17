Slušaj vest

Veliki koncert u čast pokojnog Šaban Šaulić večeras, 17. februara 2026. godine, u Sava Centar okupio je najveća imena naše estrade i brojne fanove legendarnog pevača. Atmosfera je od prvog trenutka bila ispunjena emocijom i poštovanjem prema muzičkom velikanu.

Jedan od najtalentovanijih mladih pevača sa ovih prostora i pobednik Zvezde Granda, Nermin Handžić, otvorio je koncert u čast Šabana Šaulića u prepunom Sava centru.

Pesme „Uvenuće narcis beli“, „Dođi da ostarimo zajedno“ i „Sneg je opet Snežana“ koje je izveo najmlađi izvođač na večerašnjem koncertu izazvale su pravu lavinu emocija kod publike. Bilo je i suza, a mladi pevač pozdravljen je ovacijama.

Pored porodice Šaulić, kumova i prijatelja pokojnog kralja narodne muzike, Nermina su iz prvih redova pratili i roditelji koji su doputovali iz Tešnja, kao i nekadašnja mentorka Viki Miljković sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom koji nisu krili ponos i sreću što Nermin večeras peva u čast jednog od najomiljenijih i najvoljenijih pevača sa prostora Balkana.

Ovaj trenutak s Šabanom će zauvek pamtiti

Podsetimo, Nermin Handžić je prvi put nastupio sa Šabanom Šaulićem na velikoj sceni kada je imao svega 11 godina, a Šaban se tada pojavio iza njegovih leđa kao iznenađenje.Taj trenutak mladi pevač će zauvek pamtiti, a večerašnji nastup na ovom koncertu predstavlja za njega veliku čast i privilegiju. Zahvalan je porodici Šaulić na ukazanom poverenju i prilici da kao najmlađi učesnik nastupi na večerašnjem koncertu.

"Tata je živeo za muziku i publiku"

Podsetimo, Ilda Šaulić i njena majka Gordana Šaulić ljubazno su dočekale predstavnike medija i goste koji su došli da odaju počast legendarnom pevaču Šaban Šaulić na koncertu u Sava centru koji je organizovan u njegovu čast.

Majka i ćerka su sa dubokom emocijom govorile o ovoj posebnoj muzičkoj večeri, organizovanoj na dan kada je Šaban tragično izgubio život pre sedam godina. Istakle su da im podrška publike i kolega mnogo znači, te da im daje snagu da očuvaju uspomenu na njega kroz pesmu i zajedništvo.

„Ovo nije samo koncert, već veče ljubavi, sećanja i zahvalnosti. Tata je živeo za muziku i publiku, i verujemo da bi bio ponosan što se njegove pesme i dalje pevaju“, poručila je Ilda, ne krijući emocije.

Gordana je naglasila da porodici mnogo znači što su se brojne kolege i prijatelji odazvali pozivu da učestvuju u programu, dodajući da će ovaj događaj od ove godine postati tradicija.

„Želimo da svake godine, na ovaj datum, okupimo ljude koji su ga voleli i poštovali. To je najmanje što možemo da učinimo za njega i za publiku koja ga nikada neće zaboraviti“, rekla je ona.

