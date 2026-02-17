Slušaj vest

Koncert "Verujem u ljubav" u organizaciji humantarne fondacije Šaban Šaulić, čiji je cilj očuvanje Šaulićevog imena od zaborava, ali i pomoć mladim talentima koji se bave muzikom, održava se večeras, 17. februara, u Plavoj dvorani Sava Centra.

Ovo je jedinstveni događaj i prilika da se pesme čuvenog pevača čuju u izvođenju velikih estradnih zvezda. Na ovom humanitarnom muzičkom dogadjaju nastupa Emir Habibović. Svoj segment počeo je pesmom "Cveta", nakon čega je izveo i numere koje je Šaban posebno voleo, a to su „Dva galeba bela“ i „Nema ništa, majko, od tvoga veselja“. Upravo je te pesme Šaulić najviše voleo da čuje u Emirovoj interpretaciji, zbog čega ovaj segment nosi posebnu emotivnu simboliku. Publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su obeležile bogatu karijeru kralja narodne muzike, koje i danas žive kroz nove interpretacije.

Foto: Kurir

Vođena njegovom umetnošću i ogromnom ljubavlju prema muzici, porodica Šaulić pokrenula je Fondaciju koja nosi njegovo ime sa ciljem da pruži pomoć i podršku mladim i talentovanim umetnicima, kao i da sačuva vrednosti koje je Šaban svojim radom stvarao decenijama.

Emir Habibović na koncertu u čast Šabana Šaulića Izvor: Kurir

Sva sredstva prikupljena od prodaje ulaznica namenjena su školovanju i usavršavanju mladih muzičkih talenata, kako bi nove generacije dobile priliku da razvijaju svoj dar i nastave bogatu muzičku tradiciju.