Slušaj vest

Koncert "Verujem u ljubav" u organizaciji humantarne fondacije Šaban Šaulić, čiji je cilj očuvanje Šaulićevog imena od zaborava, ali i pomoć mladim talentima koji se bave muzikom, održava se večeras u Plavoj dvorani Sava Centra. Ovo je jedinstveni dogadjaj i prilika da se pesme čuvenog pevača čuju u izvodjenju velikih estradnih zvezda.

Jedan od izvođača koja je otpevala nekoliko Šabanovih pesama bila je i njegova ćerka, folk zvezda Ilda Šaulić.

Ilda je priznala je da se u njoj smenjivalo uzbuđenje, radost i osećaj odgovornosti:

Foto: Dušan Cakić

- Veliko mi je zadovoljstvo što smo moje kolege i ja izveli repertoar za svačiji ukus. Moj otac je obeležio muziku na poseban način. Ali, znam da bi on bio ponosan... Nadam se će publika posle koncerta izaći sa sećanjem na najlepše emocije koje nam je ostavio i na muziku koja će živeti večno. Bilo je malo "muke" koje pesme ću ja otpevati, ali sam izabrala sam da to budu "Ne plači dušo", "Hvala ti za ljubav" i "Gordana" - otkrila je Ilda i dodala da je u planu i još nekoliko koncerata na kojima će biti izvođene Šabanove pesme.

Publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su obeležile bogatu karijeru kralja folka, koje i danas žive kroz nove interpretacije.

Vođena njegovom umetnošću i ogromnom ljubavlju prema muzici, porodicae Šaulić pokrenula je Fondaciju koja nosi njegovo ime sa ciljem da pruži pomoć i podršku mladim i talentovanim umetnicima, kao i da sačuva vrednosti koje je Šaban svojim radom stvarao decenijama.

Detaljnije u prilogu.

Ilda Šaulić Izvor: Dušan Cakić

Sva sredstva prikupljena od prodaje ulaznica namenjena su školovanju i usavršavanju mladih muzičkih talenata, kako bi nove generacije dobile priliku da razvijaju svoj dar i nastave bogatu muzičku tradiciju.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: