Jovana Jocić poznata je u javnosti kao bivša žena Vladana Savića i nekadašnja devojka Saše Kovačevića. Ona je sada otkrila nepoznate detalje iz privatnog života.

Jovana Jocić je prvi put govorila o teškom periodu kada je bila žrtva porodičnog i vršnjačkog nasilja.

-Ćutala sam godinama - priznala je Jovana u "Podkastu u pidžamama" i otkrila kako je izgledao njen život kada je nakon odrastanja u Jagodini došla u Beograd gde je radila kao stjuardesa.

Ona je dodala i da noću nije mogla da spava zbog trauma koje je preživljavala

Bila bivšem na koncertu

Podsetimo, Jovana je nedavno bila u prvom redu na koncertu Vladana, frontmena "Magla benda.

- Naravno da sam uzbuđena, to je Anđin tata. Mi smo u kontaktu sve vreme, želim im da pokidaju. Anđa je preuzbuđena, sve vreme priča kako jedva čeka, možda će čak i zapevati sa tatom. Ostala sam u odličnim odnosima sa Anđinim bakom i dekom, zato što su uvek bili tu za nas i uvek ćemo biti tu jedni za druge. Mi imamo cilj da Anđa bude srećna - rekla je Jovana Jocić za Blic, a onda je progovorila i Vladanova majka:

- Sve što on preživljava, to i ja preživljavam. On je dobar čovek, to mi je najvažnije od svega. Stalno govorim da ne zaboravi ko je, odakle potiče i ko su mu roditelji. Emotivnost je tolika da ne znam gde je levo. Trudim se da ne zaplačem. Njega nose emocije i njemu je muzika život - rekle je Vladanova majka.

