Vesna Vukelić Vendi ima veliki razlog za sreću. njena ćerka Nikoleta Banjac diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pevačica se uspehom svoje jedinice pohvalila na Instagramu gde je objavila fotografije sa dodele diplome koju je vendi ponosno držala u svojim rukama. Ćerki je poklonila buket cveća.

- U ovim slikama sa dodele diploma stalo je sve - godine truda, podrške i ljubavi. Moja ćerka, moj najveći dar od Boga, na dodeli diploma. Mama zauvek ponosna - napisala je Vendi u opisu objave.

Vesna Vukelić Vendi Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, pevačica je ćerku dobila sa suprugom, nekadašnjim fudbalerom Branimirom Banjcem, ali je sve godine svoje karijere porodicu držala daleko od očiju javnosti.

Nikoleta i njen otac ne vole da se eksponiraju pa se ne pojavljuju s Vendi pred medijima. O pevačicinoj naslednici ne zna se puno, osim da se bavila tenisom te da se posvetila učenju, što je pokazalo rezultat kojim se Vendi sad pohvalila.