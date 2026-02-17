Slušaj vest

Vesna Vukelić Vendi ima veliki razlog za sreću. njena ćerka Nikoleta Banjac diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pevačica se uspehom svoje jedinice pohvalila na Instagramu gde je objavila fotografije sa dodele diplome koju je vendi ponosno držala u svojim rukama. Ćerki je poklonila buket cveća.

- U ovim slikama sa dodele diploma stalo je sve - godine truda, podrške i ljubavi. Moja ćerka, moj najveći dar od Boga, na dodeli diploma. Mama zauvek ponosna - napisala je Vendi u opisu objave.

Vesna Vukelić Vendi
Vesna Vukelić Vendi Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, pevačica je ćerku dobila sa suprugom, nekadašnjim fudbalerom Branimirom Banjcem, ali je sve godine svoje karijere porodicu držala daleko od očiju javnosti. 

Nikoleta i njen otac ne vole da se eksponiraju pa se ne pojavljuju s Vendi pred medijima. O pevačicinoj naslednici ne zna se puno, osim da se bavila tenisom te da se posvetila učenju, što je pokazalo rezultat kojim se Vendi sad pohvalila.

Ne propustiteStars„TRI MESECA SU BILI DOBRI, SAD GLUME GADLJIVOST!“ Vendi o aferi Kačavenda–Ranković
Vesna Vukelić Vendi
StarsMINA KOSTIĆ JAVNO ZARATILA S KOLEGINICOM ZBOG KASPERA! Uključila se i Indi Aradinović: Odronu od žene! (FOTO)
mina kasper vendi.jpg
Stars"JEL TO NEKA ŠATORSKA PEVAČICA?" Kasper brutalno odgovorio Vendi nakon što ga je nazvala vampirom, a onda je usledio HLADAN TUŠ od Mine...
mina kasper vendi.jpg
Stars"KASPER JE VAMPIR I LJUDOŽDER, PRAVI DEBELOKOŽAC" Pevačica udarila na veridbu Mine Kostić i Maneta: Čim može da bude sa njom koja čupa dlake i puna je tikova...
Vesna Vukelić Vendi Mina Kostić Kasper

Vesna Vukelić Vendi o Prajdu Izvor: Kurir televizija