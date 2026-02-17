RADOST U DOMU VESNE VUKELIĆ VENDI! Ćerka diplomirala, pevačica puca od ponosa: Ovako izgleda njena mezimica
Vesna Vukelić Vendi ima veliki razlog za sreću. njena ćerka Nikoleta Banjac diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Pevačica se uspehom svoje jedinice pohvalila na Instagramu gde je objavila fotografije sa dodele diplome koju je vendi ponosno držala u svojim rukama. Ćerki je poklonila buket cveća.
- U ovim slikama sa dodele diploma stalo je sve - godine truda, podrške i ljubavi. Moja ćerka, moj najveći dar od Boga, na dodeli diploma. Mama zauvek ponosna - napisala je Vendi u opisu objave.
Podsetimo, pevačica je ćerku dobila sa suprugom, nekadašnjim fudbalerom Branimirom Banjcem, ali je sve godine svoje karijere porodicu držala daleko od očiju javnosti.
Nikoleta i njen otac ne vole da se eksponiraju pa se ne pojavljuju s Vendi pred medijima. O pevačicinoj naslednici ne zna se puno, osim da se bavila tenisom te da se posvetila učenju, što je pokazalo rezultat kojim se Vendi sad pohvalila.