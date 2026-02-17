Slušaj vest

Aleksandra Prijović oduševila je publiku u Sava Centar, gde su se večeras okupile brojne zvezde estrade i mnogobrojni poštovaoci legendarnog pevača.

Prijovićeva je izvela jedan od Šabanovih čuvenih hitova i podigla salu na noge, dok porodica Šaulić iz prvog reda nije krila oduševljenje. Emocije su preplavile dvoranu, a publika je uglas pevala svaku reč.

-Mislim da i ptice na grani znaju koliki respekt imam prema liku i delu Šabana Šaulića. Jedan, jedini, najbolji. Zato mi je posebna čast što sam deo ove večeri- poručila je Prija dirnutim glasom.

Nakon nastupa, Aleksandra je prišla Gordana Šaulić i snažno je zagrlila, u trenutku koji je mnogima izmamio suze. Ubrzo je mikrofon preuzela Marija Šerifović, a atmosfera se dodatno usijala.

Zagrljene i vidno dirnute, Ilda Šaulić, Goca, Sanela i Aleksandra zaigrale su na sceni, dok je publika sve ispratila ovacijama.

Inače, pored Aleksandre Prijović i Marije Šerifović, na koncertu su nastupili i Saša Matić koji je raspametio publiku, Nermin Handžić, Beki Bekić,kao i Ilda Šaulić koja nije mogla da zaustavi suze dok je pevala očeve pesme.

"Tata je živeo za muziku i publiku"

Podsetimo, Ilda Šaulić i njena majka Gordana Šaulić ljubazno su dočekale predstavnike medija i goste koji su došli da odaju počast legendarnom pevaču Šaban Šaulić na koncertu u Sava centru koji je organizovan u njegovu čast.

Majka i ćerka su sa dubokom emocijom govorile o ovoj posebnoj muzičkoj večeri, organizovanoj na dan kada je Šaban tragično izgubio život pre sedam godina. Istakle su da im podrška publike i kolega mnogo znači, te da im daje snagu da očuvaju uspomenu na njega kroz pesmu i zajedništvo.

„Ovo nije samo koncert, već veče ljubavi, sećanja i zahvalnosti. Tata je živeo za muziku i publiku, i verujemo da bi bio ponosan što se njegove pesme i dalje pevaju“, poručila je Ilda, ne krijući emocije.

Gordana je naglasila da porodici mnogo znači što su se brojne kolege i prijatelji odazvali pozivu da učestvuju u programu, dodajući da će ovaj događaj od ove godine postati tradicija.

„Želimo da svake godine, na ovaj datum, okupimo ljude koji su ga voleli i poštovali. To je najmanje što možemo da učinimo za njega i za publiku koja ga nikada neće zaboraviti“, rekla je ona.

