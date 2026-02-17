Slušaj vest

Čedomir Jovanović već godinama je blizak sa Anom Bekutom, sa kojom se često i viđa i trenutke njihovog druženja objavljuje na društvenim mrežama.

Ona je sada posetila bivšeg političara u njegovom stanu u kojem živi s prijateljem Aleksandrom Kosom gde su se potpuno opustili.

Čeda je dočekao gošću u bermudama i majici kratkih rukava, a pevačica je bila bez trunke šminke na licu. U jednom momentu njih dvoje su zaplesali i to uz Anin hit "Treba vremena" pa su i zapevali. Njihov ples zabeležio je Aca, koji je objavio video na svoj profil na Instagramu.

Čeda je nedavno gvorio o odnosu sa Kosom.

- To je motiv mog života. Nikad nisam odustao od nečega do čega mi je stalo. Plaćao sam cenu uvek zbog mojih opredeljenja. Ozračio sam sve oko sebe, pa i Acu. Moj krst koji nosim se uvek prenosi i na one oko mene - rekao je Čeda i otkrio da je Acu zapravo upoznao preko bivše supruge Jelene, koja se s njim družila.

Sada je Aca Čedin najbliži prijatelj koji je uz njega u svakom trenutku, pa je bio i kada su izvršitelji nedavno zakucali Čedi na vrata, ali i kada je bivši političar imao ozbiljne zdravstvene probleme.