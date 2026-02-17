Slušaj vest

Dušica Jakovljević večeras je u emisiji Amidži šou napravila pravi bum pojavivši se u potpuno drugačijem izdanju.

Voditeljka, čija je kratka plava kosa godinama bila njen zaštitni znak, odlučila je da napravi drastičnu promenu i sve ostavi bez daha. Dušica se sada pojavila sa dugom, plavom kosom gotovo do struka, a nova frizura dodatno je istakla njene crte lica i glamurozan stil.

1/6 Vidi galeriju Dušica Jakovljević večeras je u emisiji Amidži šou napravila pravi bum pojavivši se u potpuno drugačijem izdanju Foto: Printscreen

Promena je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su saglasni u jednom, voditeljka nikada nije izgledala moćnije. Ovim izdanjem Dušica je još jednom pokazala da ume da iznenadi i pomeri granice kada je reč o stilu.

"Ako sam javna ličnosti, nisam javno dobro ili toalet"

Voditeljka je jednom prilikom otkrila mnogo detalja iz svog života, a na samom početku se osvrnula na to koja je njena najveća životna greška, te je priznala detalje koje do sada nije.

- Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obeležava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja - rekla je Dušica i dodala:

1/5 Vidi galeriju Porodica voditeljke ima zanimljivu prošlost Foto: Printscreen Pink, Printscreen, ATA images



- Ja sam odrasla u vreme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: