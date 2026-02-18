"DEČKO JE STALNO U PROBLEMU" Pevačica o prebijenom sinu Snežane Đurišić, pomenula Baku Praseta: Bahat je, neka se smiri (VIDEO)
Dragica Zlatić došla je na humanitarni koncert koji se održava u čast pokojne legende narodne muzike Šabana Šaulića. Dragica kaže da joj je velika čast što je poznavala Šabana.
Dragica je naglasila da je Šaban bio veoma skroman čovek, bez obzira što je bio tolika zvezda.
- Imala sam priliku da ga upoznam i to smatram velikom privilegijom. Pamtim ga kao izuzetno skromnog čoveka. Nikada nikome nije uputio ružnu reč niti nekoga ponizio. Nismo bili naročito bliski, ali sam ga izuzetno cenila - rekla je Dragica za Kurir.
Sin Snežane Đurišić stalno u problemu
Sin Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović prebijen je, a Dragica sada kaže da joj je žao što njena koleginica kroz to prolazi.
- Iskreno, to sam videla na društvenim mrežama. Taj dečko je malo… Vidim da postoje neki problemi oko njega. Žao mi je Snežane i poslaću joj poruku podrške - poručila je.
Svoja kola, za razliku od Bake Praseta čuva dobro, ističe, ona.
- Ja sam stavila alarm i kamere. Baki Prasetu bih poručila da se smiri, nadam se da me posle ovoga neće uzeti na zub. Ne treba sve pokazivati, da ne kažem biti bahat. Par puta sam videla neke ljude koji konstantno dolaze na moje nastupe. Naravno da kao i svaka žena pomislim da li će sve biti u redu, za sada je sve okej, nadam se da će tako i da ostane.