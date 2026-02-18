Slušaj vest

Dragica Zlatić došla je na humanitarni koncert koji se održava u čast pokojne legende narodne muzike Šabana Šaulića. Dragica kaže da joj je velika čast što je poznavala Šabana.

Dragica je naglasila da je Šaban bio veoma skroman čovek, bez obzira što je bio tolika zvezda.

- Imala sam priliku da ga upoznam i to smatram velikom privilegijom. Pamtim ga kao izuzetno skromnog čoveka. Nikada nikome nije uputio ružnu reč niti nekoga ponizio. Nismo bili naročito bliski, ali sam ga izuzetno cenila - rekla je Dragica za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Dragica Zlatić Foto: Marko Karović

Sin Snežane Đurišić stalno u problemu

Sin Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović prebijen je, a Dragica sada kaže da joj je žao što njena koleginica kroz to prolazi.

- Iskreno, to sam videla na društvenim mrežama. Taj dečko je malo… Vidim da postoje neki problemi oko njega. Žao mi je Snežane i poslaću joj poruku podrške - poručila je.

Dragica Zlatić stigla na koncert u cast Šabana Šaulića Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Svoja kola, za razliku od Bake Praseta čuva dobro, ističe, ona.