Proteklih dana u fokus javnosti je napad na jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, a filmsko hapšenje je razotkrilo pozadinu paljenja automobila. Iako su mnogi smatrali da je po sredi vandalizam ispostavilo se da je po sredi pokušaj iznude novce, a jutjuber je istog vikenda izgubio i unikatni porše od 700.000 evra.

Za samo dva dana Ilić je pretrpeo veliki finansijski gubitak koji se procenjuje na 1.300.000 evra, iako je sve počelo požarom, ispostavilo se da je na kraju priča o reketiranju.

Sve je kulminiralo akcijom policije i hapšenjem osumnjičenog Z. R. (23), čime je potvrđeno da je meta napada bio novčanik kontroverznog jutjubera. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova stavili su lisice na ruke mladiću rođenom 2003. godine. Njemu se na teret stavljaju dva teška krivična dela: iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je upravo Z. R. u noći između 15. i 16. februara, tačnije u 3:26 časova ujutru, došao u Hercegovačku ulicu u Beogradu na vodi i namerno podmetnuo požar na Ilićevom vozilu. Motiv je, prema navodima policije, bio jasan - reketiranje Bake Praseta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a predmet je, zbog ozbiljnosti krivičnog dela, od Osnovnog preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Prizor ispred zgrade u kojoj jutjuber živi bio je zastrašujući. Na parkingu su ostali samo garež, uništen automobil i rasuto staklo. Vatra je progutala luksuzni terenac "mercedes G 800 brabus" vredan 500.000 evra. Skupoceni džip bio je parkiran na mestu jasno obeleženom za osobe sa invaliditetom. Iako je šteta na vozilu totalna, ovaj potez jutjubera naišao je na osudu dela javnosti.

Kao da paljenje "brabusa" nije bilo dovoljno, Ilić je svojim pratiocima otkrio da je pretrpeo još jedan, možda i finansijski teži udarac. U odvojenom incidentu uništen je i njegov "porsche mansory", automobil koji je prava retkost u svetu superautomobila.

- Ne znam kako se ovo saznalo. Šteta je ogromna i ne znam šta da radim. Platio sam auto previše i mislio sam da ću ga voziti baš dugo. Čovek me je udario i odvalio mi je ceo zadnji deo - požalio se Baka Prase u lajv prenosu.

Ono što ovaj gubitak čini katastrofalnim jeste činjenica da automobil nije bio osiguran.

Kada se saberu šteta na "Brabusu" od 500.000 evra i uništenom "Poršeu" od 700.000 evra, dolazi se do cifre od 1,2 miliona evra štete u samo nekoliko dana.

Dok tužilaštvo nastavlja rad na procesuiranju osumnjičenog za reketiranje i paljenje, ostaje pitanje kako će se jutjuber oporaviti od ovog finansijskog brodoloma.