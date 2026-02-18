Slušaj vest

Nadica Ademov ovu godinu započela je turbulentno.

Pevačica je još u prvim satima 2026. naišla na problem zbog kojeg nije nastupala na dočeku, te se popela da binu i javno rekla da neće pevati.

"Nisam želela da me prave budalom"

Nadica je sada u emisiji otkrila u kakvim je odnosima sa kolegama koji su sa njom nastupali tu noć, a to su Radiša Trajković Đani i Darko Lazić.

- Mi smo u odličnim odnosima, sad su mi bili na promociji albuma. Ja sa njima nemam problem, kao što sam jednom i ispričala - rekla je pevačica u Amidžiju i dodala:

- To se desilo sa strane organizatora, a ne pevača. Nisu ispoštovali dogovor i to je to, nisam želela da me neko pravi budalom. Izašla sam i rekla sam to što sam rekla, vidim da su me ljudi podržali. Nije se još rešilo, ali rešiće se.

Prvo oglašavanje Nadice nakon skadala

Podsetimo, Nadica je za doček Nove godine izašla na binu i saopštila publici da ipak neće pevati.

Pevačica se oglasila dva dana kasnije i objasnila u čemu je bio problem.

- Ne bih rekla da je nova godina počela turbulentno, pre bih rekla da je počela karakterno i dostojanstveno. Svi su mi rekli da sam delovala vidno uznemireno, ali u takvim situacijama se čovek trudi da se maksimalno iskontroliše. Da sam nešto pogrešila i imala mrlju sigurno ne bih izašla na binu i tako reagovala. Ja sam bila odgovorna, rekli su mi da dođem u pola 11 i došla sam na vreme i da će moj prvi blok biti u pola 1, posle Darka. To se nije dogodilo, već je izašao Đani. On je mene najavio u pola 2, tada sam drugi put bila sprečena i izašao je Darko. Ja nisam znala u tom trenutku šta de dešava jer sam dobila plan i poruku od organizatora da će se pevači smenjivati po našem dogovoru - objasnila je ona, pa nastavila:

- Mi smo dogovorili sve u pet minuta, ali to se nije dogodilo. U pola 2 mene Đani najavljuje, a Darko izlazi. Ništa mi nije bilo jasno, kontaktirali smo organizatora koji je bio sve vreme tu, ali se nije pojavio. Čekala sam da Darko završi, mislila sam da će me najaviti, ali to se nije desilo već je ponovo Đani popeo na scenu, tada sam ja ustala. Moj Damir je sve vreme raspravljao sa momkom kojeg je poslao organizator, a koji je ponavljao da on nije kriv ni za šta. Jedina njegova rečenica je bila: "Proverite sa organizatorom, ja nemam ništa sa tim". Ja sam sve vreme ćutala, Damir je razgovarao sa njim. Tek tada sam rekla da ću se popeti na binu i da ću reći mojoj publici da nije do mene i želim da im se izvinim jer za 15 godina karijere nikada nisam nikoga osramotila. Svi znaju da sam fer u poslu i da sam uvek u fazonu: "Ako ima, imamo svi. Ako nema, nema niko". Zato su kolege i stale uz mene i podržale me jer znaju kakav sam čovek - prisećala se incidenta Nadica.

- On je tada bio u fazonu: "Nećeš valjda to uraditi". Vidim da sada neki pišu po komentarima da sam to uradila zbog finansija... Ne, ja novac nisam dobila. Meni honorar nije bio unapred isplaćen, to je išlo preko mog menadžera. On je rekao da ne treba kapara jer sa njima sarađuje godinama, na šta sam ja rekla da nema problema ukoliko moj menadžer garantuje za njih. Oni su rekli da će honorar biti isplaćen dan nakon dočeka, što je meni bilo u redu. Novac nije problem, samo sam želela da se ispoštuje dogovor. Ja sam tri dana ranije dobila redosled kako će ko pevati gde je pisalo da ću ja da pevam od tri do pet. Kome se peva od tri do pet? Jesam li ja fajront pevač? Zbog čega ste pravili takav plan, da bi moja publika ostala do 5 ujutru? Ja to nisam želela jer su mi ljudi prilazili na pola sata da pitaju kada ću ja. Ljudi su počeli da se bune kada su shvatili da ja neću pre tri izaći na binu.