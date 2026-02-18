Slušaj vest

Dok su mnogi godinama verovali da Elena Karaman vodi miran i povučen život daleko od gradske vreve, u luksuznoj vili na obroncima Kosmaja, kako Kurir saznaje, stvarnost je znatno drugačija.

Elena Karaman, samo u crnoj, svilenoj spavaćici prošetala je kroz kuću na Dorćolu. Stilski nameštaj i imitacija grčkih stubova dali su unikatnu dimenziju njenom domu.

Dizajnerka nameštaja otišla je i korak dalje, pa je napisala da nije sama.

Elena živi u starijoj, predratnoj zgradi, koja ima svega tri sprata, a jedan ceo pripada upravo Eleni. Na drugom spratu ove zgrade, u kojoj se nalaze prostrani salonski stanovi, smešten je njen luksuzno uređen dom. Prema rečima stanara, renoviranje je trajalo izvesno vreme, ali su radovi završeni brzo i bez većih problema.

- Zgrada je stara, ali su stanovi veliki i imaju visoke plafone. Jedno vreme je delovalo kao da se sve renovira, jer su majstori stalno dolazili i odlazili, ali se sve to relativno brzo završilo. Sad je mirno i uredno. Iskreno, da mi ćerka nije rekla ko je ona, ne bih ni znala da se radi o poznatoj osobi - rekla nam je jedna od komšinica kada smo nedavno bili u njenom komšiluku.

Kako dalje navodi, Elenu gotovo svakodnevno viđaju u kraju.

- Ćerka je prati na društvenim mrežama i bila je baš iznenađena kad ju je ugledala u kraju. Posle smo i mi ostali počeli da obraćamo pažnju i sad je viđamo stalno. Deluje sasvim normalno, bez ikakvog isticanja - dodala nam je ona nedavno ona.