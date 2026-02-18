Slušaj vest

Bojan Simonović, na internet sceni poznatiji kao Simi, koji je doživeo tešku saobraćajnu nesreću jutros u Novom Sadu, jedan je od najistaknutijih srpskih jutjubera i kreatora sadržaja. Sa kanalom koji broji preko milion pratilaca, Simi je izgradio reputaciju kroz dinamične video klipove fokusirane na izazove, avanture i neposrednu interakciju sa publikom, što ga je učinilo idolom mlađih generacija.

Njegova popularnost prevazilazi granice digitalnog sveta, a javnost Bojana prepoznaje po specifičnim gestovima i avanturama. U septembru 2023. godine izazvao je veliku pažnju kada je kupio sve proizvode u jednoj pekari u Veterniku kako bi ih delio prolaznicima.

Takođe, njegov avanturistički duh došao je do izražaja kada je autostopom putovao od Beograda do Splita da bi gledao utakmicu Lige nacija, gde je, uprkos tome što nije upoznao Ronalda, uspeo da se susretne sa fudbalskim asovima Lukom Modrićem i Joškom Gvardiolom.

Teška saobraćajna nezgoda u Novom Sadu

Jutros se Simijevo ime našlo u medijima zbog ozbiljnog incidenta koji nema veze sa njegovim uobičajenim zabavnim sadržajem. Prema saznanjima Blica, Bojan Simonović je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu.

Do nezgode je došlo u ranim jutarnjim časovima, oko 4 sata ujutru, u Bulevaru oslobođenja. Simi je upravljao skupocenim automobilom marke BMW M4 CS, čija se vrednost procenjuje na oko 200.000 evra. Prema dostupnim informacijama, on je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u parkirana vozila koja su se nalazila u toj ulici.