Poznati jutjuber Bojan Simonović, zvani Simi, imao je oko 4 sata ujutru tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu. Kako nezvanično prenose mediji, on je nakon saobraćajne nesreće priveden, jer je po dolasku policije utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola.

Prema prvim informacijama, on je navodno imao 1,6 promila alkohola u krvi.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u Ulici Bulevar oslobođenja, kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad skupocenim BMW M4 CS, čija je vrednost oko 200.000 evra. On je, prema našim informacijama, udario u parkirana vozila, nakon čega se vozilo zaustavilo.

Jutjuber Simi

Povodom privođenja jutjubera Bojana Simonovića Simija oglasio se i poznati novosadski advokat Radomir Munižaba koji zastupa Simija, a koji je za "Blic" potvrdio da je jutjuber učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

- Na svu sreću nema stradalih i povređenih lica, s tim što je nastala velika materijalna šteta, s obzirom da se radi o skupocenom i retkom modelu BMW M4. Gospodina Simonovića su priveli policijski službenici, te se on sada nalazi u policijskom zadržavanju, te očekujem da će on u toku dana biti na slobodi - navodi Munižaba.