Milion ljudi videlo je za samo 24 sata objavu jednog Amerikanca na temu Luke Dončića, a usled brojnih nagađanja da u njegovom odnosu sa verenicom nešto nije kako treba.

U sve su umešali i mladu srpsku zvezdu Anđelu Ignjatović Breskvicu, ističući kako joj košarkaška zvezda konstantno lajkuje objave, dok nikakvu reakciju tog tipa prema svojoj verenici nema duže od godinu dana!

Ovome je prethodila objava koja je takođe "odjeknula" i broj ljudi koji ju je video je veći od milion i po.

Luka Dončić i Breskvica Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

- Luka ni njegova verenica nisu ništa objavili za Dan zaljubljenih, ona nije ništa objavila o njemu, a on nije lajkovao nijednu njenu objavu od februara, a ona je objavila 40 slika svog "rezimea decenije", a on nije ni na jednom kadru! - objava je koja je izazvala komentar o Breskvici.

Naime, stranci su Breskvicu nazvali "modelom", stavljajući u prvi plan Lukinu zainteresovanost za nju na osnovu brojnih lajkova na društvenim mrežama.

Luka Dončić protiv Klivlenda Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia

- Lajkuje slike ovog modela, ali nije lajkovao jednu jedinu objavu svoje verenice duže od godinu dana i neko mi kaže da je to normalno - navodi se na profilu, a objava je izazvala lavinu reakcija.

Podsetimo, nedavno su i srpski mediji pisali o tome da Luka verno posećuje Breskvicin profil i lajkuje joj fotografije, ali je sve ostalo na tome.

x News1 Nemanja Nikolic copy.jpg