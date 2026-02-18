"JELENA I JA BISMO ZAJEDNO OTIŠLI KOD LUNE ĐOGANI" Sloba Radanović šokirao priznanjem
Sloba Radanović godinama uživa u braku sa Jelenom sa kojom ima sina Damjana.
Njihov ljubavni život od samog početka intrigira javnost, a pevač ne krije da svako svoje slobodno vreme koristi da bude sa porodicom.
Šok odgovor
Sloba je u rubrici "Pitanja sa Instagrama" emisije "Amidži šou", dao odgovor koji je mnoge iznenadio.
- Kada bi morao da biraš da gostuješ ti kod Lune u podkastu ili da pošalješ Jelenu kao gošću? - glasilo je pitanje, a pevač je sa osmehom odgovorio:
- Zajedno bismo otišli - nasmejao se pevač.
Izabrao Lunu
Sloba je nedavno govorio o bivšim ljubavima, te je otkrio ko je bolji čovek Luna Đogani ili Kija Kockar.
- Biram Lunu, jer je bolja osoba - rekao je Radanović nedavno.
"Završila sam kod psihijatra"
Luna je nedavno govorila o učešću u Zadruzi i priznala zašto je nakon skandala u prvoj sezoni ponovo ušla u rijaliti.
- Morala sam. Morala sam da se vratim na mesto zločina što se kaže i da ispravim svoje greške. Nisam mogla da nastavim dalje u kući. Nisam mogla da dođem sebi, nisam mogla da se vratim sebi, nisam mogla da nastavim dalje. Sve me je to proganjalo. Završila sam kod psihijatra, na lekovima. Nisam mogla da spavam. Imala sam ozbiljne probleme - kaže Luna kroz suze.
Luna Đogani je kroz suize otkrila da je radila sve što je osećala:
- Da, ali hoću da Vam kažem da sam morala da se vratim zato što je to bio jedini način da se vratim sebi i da pokažem sebi da to nisam ja. Ja nisam osoba koja je želela nekog da degradira, da nekom uništi nešto, da nekog povredi, nego sam prosto samo u tom trenutku radila ono što sam osećala, ne misleći na sve ostalo - ispričala je Luna Đogani.