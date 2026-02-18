Slušaj vest

Jutjuber Bojan Simonović, poznatiji na društvenim mrežama kao Simi, priveden je nakon saobraćajne nezgode, a na internetu se u međuvremenu pojavila fotografija iz noćnog provoda koja je, prema navodima, nastala neposredno pre incidenta.

Naime, on je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj je u društvu prijatelja. Na stolu ispred njih nalaze se čaše i flaše pića, što je dodatno podgrejalo spekulacije o događajima koji su usledili iste noći.

Prema pisanju medija, nezgoda se dogodila u ranim jutarnjim satima, nakon čega je intervenisala policija. Jutjuber je podvrgnut alkotestiranju, koje je, kako se navodi, pokazalo 1,6 promila alkohola u krvi. Nakon toga je priveden i zadržan radi daljeg postupanja.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu materijalne štete, ali na sreću nije bilo povređenih. 

Oglasio se njegov advokat

Povodom privođenja jutjubera Bojana Simonovića Simija oglasio se i poznati novosadski advokat Radomir Munižaba koji zastupa Simija, a koji je za "Blic" potvrdio da je jutjuber učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

- Na svu sreću nema stradalih i povređenih lica, s tim što je nastala velika materijalna šteta, s obzirom da se radi o skupocenom i retkom modelu BMW M4. Gospodina Simonovića su priveli policijski službenici, te se on sada nalazi u policijskom zadržavanju, te očekujem da će on u toku dana biti na slobodi - navodi Munižaba.

