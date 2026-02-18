Slušaj vest

Humanost, muzika i emocija spojili su se u jedno na nedavnoj humanitarnoj večeri organizovanoj za pomoć Ivani Živković iz Glušaca. Mlada pevačica Lidija Graovac još jednom je pokazala da scena nije samo mesto za pesmu, već i prostor u kojem se budi solidarnost.

Dok je pevala, uspela je sama da prikupi oko 300.000 dinara, dok je ukupno tokom večeri, zahvaljujući svim izvođačima i ljudima dobre volje, sakupljeno više od 600.000 dinara.

Publika je svaku numeru nagrađivala aplauzima, ali i donacijama, svesna da svaka pesma te večeri ima mnogo dublji smisao. Lidija je nastupila bez zadrške, sa iskrenom željom da pomogne, a energija koju je prenela sa bine podstakla je prisutne da budu još velikodušniji. Mnogi su komentarisali da je upravo njen nastup bio jedan od najemotivnijih trenutaka večeri.

Podsetimo, Lidija Graovac učestvovala je u prošloj sezoni takmičenja „Zvezde Granda“, gde je skrenula pažnju na sebe snažnim glasom i harizmom. Nakon tog iskustva, odlučila je da gradi samostalnu karijeru, a ovakvi nastupi pokazuju da joj je, pored profesionalnog uspeha, jednako važna i društvena odgovornost. Mlada pevačica poručila je da će se uvek rado odazvati humanitarnim akcijama i da veruje da muzika ima moć da menja živote.

1/10 Vidi galeriju Lidija Graovac prikupila 300.000 u humanitarne svrhe i pokazala da srce peva najjače Foto: Privatna arhiva

Ivana Živković boluje od multipla skleroze, a za njeno lečenje potrebno je 6.652.000 dinara. Bolest se ispoljila u aprilu 2023. godine u vidu zamućenosti vida, nestabilnosti i otežanog kretanja, nakon čega je ustanovljena dijagnoza Multipla skleroza (Dg. G.35 Sclerosis multiplex). Lečena je pulsnim i kortikosteroidnim terapijama, a uvedena je i visokoefektivna terapija Okrelizumabom.

Nakon konsultacija sa klinikom u inostranstvu, predloženo je lečenje transplantacijom matičnih ćelija (HSCT tretman). S obzirom na to da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove, potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija. Sredstva su potrebna za HSCT tretman, specijalističke preglede, putne troškove i troškove smeštaja tokom lečenja.

Za Ivanu! Budimo humani!

Uplatom na devizni račun:

160-6000002378006-90

IBAN:

RS35160600000237800690

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG