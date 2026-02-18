Slušaj vest

Sloba Radanović svojevremeno je snimio duet sa Darom Bubamarom, a nešo kasnije se našao na sudu sa koleginicom.

Pevač je sada priznao da ipak ne bi ponovo snimio pesmu za njom.

"Ne znam na šta bi to ličilo, ali poenta je..."

Radanović je gostovao u emisiji "Amidži šou" i nasmejao sve konstatacijom da bi pre snimio duet sa Desingericom.

- Da možeš da biraš, još jedan duet sa Darom Bubamarom ili sa Desingericom? - pitao je Ognjen.

- Sa Desingericom, stvarno. Ne znam na šta bi to ličilo, ali veća je tu poenta da više ne bih sa Darom - odgovorio je Radanović koji je nedavno negativno komentarisao njegov rad.

- Nisam slušao taj opus, ali znam da ima ona pesma "Čokolada" i ovo novo sam čuo, što me je preskočilo na trendingu - našalio se Radanović.

Dobio koleginicu na sudu

Dara Bubamara i Sloba Radanović bili su u sukobu su oko pesme "Infarkt duše", gde je pevačica kolegu optužila da joj je ukrao numeru. On je tada otkrio da su imali suđenje koje je pre oko dva meseca završeno.

Sloba je rekao da mu je žao što je došlo do sukoba sa Darom jer je o njoj imao lepo mišljenje.

Dara Bubamara demantovala

Dara je, naime, objasnila da u pitanju nije spor oko pesme, već je tuži zbog toga što ga je vređala.

- O celom tom sporu sa Slobom Radanovićem ne smem da pričam jer presuda nije pravosnažna. Ne znam šta se komentariše. Ne mogu da pričam o tome da li me je dobio, ali dobro. Moram samo da kažem da to nije tužba oko pesme. Na kraju krajeva, nije priča o mojoj pesmi, već zbog toga što sam ja rekla da je balvan. Tužba je zbog uvreda, a ne zbog pesama. Ja samo stojim iza svojih reči, nemam problem da kažem nešto što je istina - rekla je Dara kroz smeh.