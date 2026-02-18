Slušaj vest

Lepa Lukić pojavila se na snimanju Hype zvezda vidno raspoložena.

Lepa je pre ulaska u studio priznala da je spremna za nove izazove i ocenjivanje takmičara.

"Neću biti stroga"

Pevačica je otkrila kakav stav će zauzeti sa kandidatima i priznala da li će biti stroga.

- Spremna sam kao zapeta puška. Ni o čemu ne razmišljam unapred, sve će biti iz glave i spontano. Neću biti stroga, mada šta znači biti strog, neću valjda da ih bijem. Biću realna, ali neću govoriti da luvaju ovce, kao što su neki govorili. Akcenat mi je na dobrom pevanju naravno - rekla je Lepa.

Legendarna pevačica progovorila je o stručnom žiriju i mogućim sukobima.

- Sve kolege volim, ekipa je jaka cela. Sve volim, ali Boki je nešto drugo. Mi smo u Velikom bratu bili tandem i dalje smo. Nećemo baš skakati po bini kao tamo, ali dobro. Sukoba će biti jer svako ima svoje mišljenje, ali sve normalno i u granicama normale. Svako može da misli ko šta hoće - rekla je Lukićeva i otkrila šta jedna Hype zvezda treba da ima:

"Važno je odbaciti tremu"

- Hype zvezda mora da peva dobro. Vrlo je važno da nema treme, to moraju kandidati da odbace. I ja sam počela jako mlada ali to je sve bila pozitivna trema. Uz pomoć nas, podrške i rada, svako može dobro da radi na sebi - rekla je Lepa.

