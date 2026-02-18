Slušaj vest

Lepa Lukić pojavila se na snimanju Hype zvezda i otkrila da jedva čeka nove izazove.

Pevačica se pre samog snimanja opsvrnula na dešavanja na estradi.

"Mene niko nikada nije dirao"

Lepa je prokometarisala dešavanja na estradi, te je priznala da li se plaši za svoju bezvednost i da li će unajmiti privatno obezbeđenje zbog svega.

- Ja se ne plašim za svoju bezbednost, mene nije niko nikada dirao i valjda neće. Ne plašim se. Privatno obezbeđenje ne dolazi u obzir, mene bi bilo sramota da me neko prati. Ja sam obična žena iz naroda, drugi za mene kažu da sam velika. Dobro, jesam visoka - našalila se Lepa.

Lepa Lukić stigla na snimanje Hype Zvezda Izvor: Kurir

Lepa o Snežani Đurišić i sinu

O nemilom događaju sa sinom Snežane Đurišić nije znala ništa, te se jako zabrinula.

1/10 Vidi galeriju Svečana dodela nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i ove godine okupila je brojne istaknute umetnike sa domaće muzičke scene Foto: Nemanja Nikolić

- Ne znam stvarno nisam čula. Pozvaću je obavezno. Nas dve smo dobre, ja sam sa svima dobra - rekla je Lepa.

Podsetimo, sin Snežane Đurišić brutalno je pretučen i hitno odvezen u bolnicu.

"Neću biti stroga"

Pevačica je otkrila kakav stav će zauzeti sa kandidatima i priznala da li će biti stroga.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

- Spremna sam kao zapeta puška. Ni o čemu ne razmišljam unapred, sve će biti iz glave i spontano. Neću biti stroga, mada šta znači biti strog, neću valjda da ih bijem. Biću realna, ali neću govoriti da luvaju ovce, kao što su neki govorili. Akcenat mi je na dobrom pevanju naravno - rekla je Lepa.