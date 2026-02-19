Slušaj vest

Aca Lukas došao je na snimanje "Hype zvezda" i priznao šta od njega publika i takmičari mogu da očekuju.

"Biću strog, ali pravičan"

- Biću strog ali pravičan. Uglavnom svi dobro pevaju, čuo sam ih na audicijama, tako da znam da su dobri. Što se tiče saveta kandidatima, rekao bih im da ne sanjaju o velikim visinama, već da uživaju u ovom trenutnom. Ako se opustiš i ako ti je lepo to je važno, jer ako stalno juriš za nečim, od toga nema ništa  - rekao je Aca i priznao da ne može da poredi svoje žiriranje ranije i ovo sada:

Aca Lukas (3).jpeg
Foto: Kurir

- Ne bih poredio moja prethodna žiriranja sa ovim sada. Možda jedino u vreme kad je Jelena Karleuša bila tu, ovo sada, nisu kompetentni a i dosadni su. Nema više interesantnih ličnosti.

O sve češčim napadima na estradu

Lukas je govorio o devedesetim godinama i uporedio sa današnjicom, te je priznao da nije raspoložen da govori mnogo o tome.

- Nije bilo bezbednije nego danas sigurno. Danas sve što se događa verovatno ima neki razlog, ali ne bih to komentarisao i nije lepo to što se dešava danas. 

Aca Lukas Izvor: Kurir

O pesmama sa Cecom

Aca Lukas pitanje o Ceci pokušao je da izbegne sa osmehom na licu.

- Sada niste u dobrim odnosima, vi i Svetlana Ceca Ražnatović, ali imate jako lepe pesme, šteta je da se one danas ne pevaju - glasilo je pitanje.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam čuo pitanje - rekao je Aca i odmahnuo glavom, te je dodao:

- Imam puno dueta i sjajnih pesama. Danijela Vranić, Ana Nikolić,Jelena Karleuša, Džej, zašto bih stavljao sve u istu grupu. Oprostite mi za moju ružnu prošlost, to se tako kaže, grešio sam ...

Aca Lukas
WhatsApp Image 2025-05-05 at 4.30.36 PM (5).jpeg
poznati.jpg
sf__fashion__style_3827323454274458567's2026-2-11-8.29.276 story.jpg

"Ona ima svoje lajavce": Aca Lukas iskreno o sukobu sa Cecom Ražnatović Izvor: MONDO/Ana Živančević