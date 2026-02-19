Slušaj vest

"Biću strog, ali pravičan"

- Biću strog ali pravičan. Uglavnom svi dobro pevaju, čuo sam ih na audicijama, tako da znam da su dobri. Što se tiče saveta kandidatima, rekao bih im da ne sanjaju o velikim visinama, već da uživaju u ovom trenutnom. Ako se opustiš i ako ti je lepo to je važno, jer ako stalno juriš za nečim, od toga nema ništa - rekao je Aca i priznao da ne može da poredi svoje žiriranje ranije i ovo sada:

Foto: Kurir

- Ne bih poredio moja prethodna žiriranja sa ovim sada. Možda jedino u vreme kad je Jelena Karleuša bila tu, ovo sada, nisu kompetentni a i dosadni su. Nema više interesantnih ličnosti.

O sve češčim napadima na estradu

Lukas je govorio o devedesetim godinama i uporedio sa današnjicom, te je priznao da nije raspoložen da govori mnogo o tome.

- Nije bilo bezbednije nego danas sigurno. Danas sve što se događa verovatno ima neki razlog, ali ne bih to komentarisao i nije lepo to što se dešava danas.

Aca Lukas

O pesmama sa Cecom

Aca Lukas pitanje o Ceci pokušao je da izbegne sa osmehom na licu.

- Sada niste u dobrim odnosima, vi i Svetlana Ceca Ražnatović, ali imate jako lepe pesme, šteta je da se one danas ne pevaju - glasilo je pitanje.

Svetlana Ceca Ražnatović

- Nisam čuo pitanje - rekao je Aca i odmahnuo glavom, te je dodao:

- Imam puno dueta i sjajnih pesama. Danijela Vranić, Ana Nikolić,Jelena Karleuša, Džej, zašto bih stavljao sve u istu grupu. Oprostite mi za moju ružnu prošlost, to se tako kaže, grešio sam ...