"OPROSTITE MI RUŽNU PROŠLOST" Aca Lukas o duetima sa Cecom, potkačio bivšu prijateljicu: Imam mnogo lepih pesama, grešio sam...
Aca Lukas došao je na snimanje "Hype zvezda" i priznao šta od njega publika i takmičari mogu da očekuju.
"Biću strog, ali pravičan"
- Biću strog ali pravičan. Uglavnom svi dobro pevaju, čuo sam ih na audicijama, tako da znam da su dobri. Što se tiče saveta kandidatima, rekao bih im da ne sanjaju o velikim visinama, već da uživaju u ovom trenutnom. Ako se opustiš i ako ti je lepo to je važno, jer ako stalno juriš za nečim, od toga nema ništa - rekao je Aca i priznao da ne može da poredi svoje žiriranje ranije i ovo sada:
- Ne bih poredio moja prethodna žiriranja sa ovim sada. Možda jedino u vreme kad je Jelena Karleuša bila tu, ovo sada, nisu kompetentni a i dosadni su. Nema više interesantnih ličnosti.
O sve češčim napadima na estradu
Lukas je govorio o devedesetim godinama i uporedio sa današnjicom, te je priznao da nije raspoložen da govori mnogo o tome.
- Nije bilo bezbednije nego danas sigurno. Danas sve što se događa verovatno ima neki razlog, ali ne bih to komentarisao i nije lepo to što se dešava danas.
O pesmama sa Cecom
Aca Lukas pitanje o Ceci pokušao je da izbegne sa osmehom na licu.
- Sada niste u dobrim odnosima, vi i Svetlana Ceca Ražnatović, ali imate jako lepe pesme, šteta je da se one danas ne pevaju - glasilo je pitanje.
- Nisam čuo pitanje - rekao je Aca i odmahnuo glavom, te je dodao:
- Imam puno dueta i sjajnih pesama. Danijela Vranić, Ana Nikolić,Jelena Karleuša, Džej, zašto bih stavljao sve u istu grupu. Oprostite mi za moju ružnu prošlost, to se tako kaže, grešio sam ...