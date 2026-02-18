Slušaj vest

Zabranjeno pušenje kao Neuštekani zbog velikog interesovanja i treći put u Splitu

Zbog velikog interesovanja i rasprodanih koncerta 20. i 21.3.2026. u Splitu, Neuštekani će održati i treći koncert u dvorani Lora

Nakon rasprodanih koncerata u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Zadru i Osijeku legendarni bend u akustičnoj postavi stiže i u Split, gde će nastupiti 20. 21. i 27. marta u dvorani Lora.

1/18 Vidi galeriju Zabranjeno pušenje treći put u Splitu Foto: Natko Felbar/Lumini Digital

Pre splitskih nastupa, Neuštekani će održati koncerte u Minhenu 27.2. i Rijeci 6.3.

Legendarni bend koji je 2024. obeležio 40 godina od izlaska kultnog albuma "Das Ist Walter", projektom "Neuštekani" još jednom je pokazao da je "zauvek mlad" i spreman za nove izazove.

Ovaj projekt, kojim je Sejo Sexon želeo da, kako kaže, "ispravi nepravdu i izvede uživo pjesme od kojih su mnoge, po prvi puta, ugledale svjetla pozornice", nudi Zabranjeno pušenje u unplugged verziji, na akustičnim instrumentima, kao priču i dirljivu emociju.

1/20 Vidi galeriju Zabranjeno pušenje treći put u Splitu 2 Foto: Ivan Lesić

U intimnijoj atmosferi, uz do sada neotkriveni muzički repertoar, publika će i u Splitu moći da čuje i kratke priče vezane za nastanak i rođenje Zabranjenog pušenja, kao i pesme koje do sada nisu izvođene na koncertima, kao što su "Pismo Elvisu", "Laku noć, stari", "Arizona dream", "Nema više", ili "Kad dernek utihne"…

Virtuozna svirka benda koji je u "neuštekanoj" verziji dobio priliku da pokaže svoje muzičko umeće u punom sjaju, učiniće da i najpoznatije pesme Zabranjenog pušenja, poput "Djevojčica kojima miriše koža", "Fikrete", "Lijepe Alme", zazvuče malo drugačije, a publika će uživati u jedinstvenoj "vožnji" kroz dugu i plodnu karijeru ove grupe.

"Pred prvi nastup Neuštekanih u Sarajevu imao sam ogromnu tremu, kao da prvi put izlazim na scenu, a nakon sjajnih koncerta u mom rodnom gradu, a potom i u Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Beogradu, Podgorici te Osijeku, jedva čekam susret sa splitskom publikom i veselim se što ćemo biti u prilici da i s njima u dvorani Lora podijelimo ovo za nas, a nadam se i za njih, fantastično muzičko iskustvo", kaže Sejo Sexon.