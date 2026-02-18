Slušaj vest

Dušica Jakovljević progovorila je o prijateljstvima na  javnoj sceni i druženju sa kolegama.

Voditeljka je javno nakon raznih spekulacija o odnosu sa Darkom Tanasijevićem rešila da otkrije istinu.

"Kada se meša poslovno i privatno..."

U rubrici "Pitanja sa Instagrama" u emisiji "Amidži šou" publiku je zanimalo zašto se odaljila od kolege koji je to nedavno rekao u medijima.

- Zbog čega je došlo do zahlađenja odnosa i privatnih druženja sa Darkom Tanasijevićem, kako je on to izjavio? - glasilo je pitanje gledalaca.

- Istina je da sam se odaljila. Ne samo sa Darkom, već sa mnogima. Mislim da, kada je reč o poslovnim odnosima, osim kada je reč o dugogodišnjim poznanstvima i prijateljstvima kao što je moje sa Ognjenom, da je najbolje za sve da ipak budemo kolege kada smo na poslu i to je to. Kada se meša privatno i poslovno... - odgovorila je voditeljka.

Drastična promena

Dušica se u Amidžiju pojavila u potpuno novom izdanju i zasenila sve prisutne.

Voditeljka, čija je kratka plava kosa godinama bila njen zaštitni znak, odlučila je da napravi drastičnu promenu i sve ostavi bez daha. Dušica se sada pojavila sa dugom, plavom kosom gotovo do struka, a nova frizura dodatno je istakla njene crte lica i glamurozan stil.

Dušica Jakovljević večeras je u emisiji Amidži šou napravila pravi bum pojavivši se u potpuno drugačijem izdanju Foto: Printscreen

Promena je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su saglasni u jednom, voditeljka nikada nije izgledala moćnije. Ovim izdanjem Dušica je još jednom pokazala da ume da iznenadi i pomeri granice kada je reč o stilu.

Kraljica tranformacija

Voditeljka Dušica Jakovljević, koja je postala poznata vodeći rijaliti formate, nikada nije krila da često posećuje klinike za estetsku hirurgiju. O operacijama koje je uradila na sebi javno je govorila.

ONA JE KRALJICA TRANSFORMACIJA: Evo koliko se Dušica Jakovljević promenila za 20 godina! Na jednoj fotki je nećete PREPOZNATI! Foto: Printscreen, Printscreen, Sonja Spasić, Instagram Printscreen

Jakovljevićeva je dosad korigovala izgled usana, ugrađivala silikone, ubrizgavala botoks, a nedavno je po peti put operisala i nos. Zbog čestih promena frizure i stajlinga, na društvenim mrežama voditeljku su proglasili kraljicom tranformacija.

