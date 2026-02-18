Slušaj vest

Boki 13 jedan je od stručnog žirija muzičkog takmičenja "Hype zvezde", a pred samo snimanje Bojan Jovanovski otkrio je da jedva čeka početak formata i progovorio o stajliingu koji je sve zasenio.

"JK i ja imamo sličnu energiju"

- Stajling je odabrao mene, ne ja njega. Ovo samo ja mogu da iznesem. Ovo je guči model, kao i torba. O ciframa i cenama ne govorim, ja nisam tamo neke pevačice, sve ima na sajtu i sve može da se nađe. Za cifre pitajte recimo Daru Bubamaru. Drago mi je što počinje takmičenje i potrudiću se da ovo bude najbolji šou ikada - rekao je na samom početku Boki i osvrnuo se na komentare da stajlingom podseća na Jelenu Karleušu:

Boki 13 i Jelena Karleuša u sličnom stajlingu

- Fizički i psihički podsećamo. Imamo sličnu energiju, možda nekada tako slično i izgledamo. Mi se privatno dosta i družimo.

Spekulacije o odnosu sa Lukasom

Danima se spekuliše da Jovanovski i Lukas nisu u dobrom odnosu, te je Bojan otkrio da li je spreman na sukobe sa kolegom iz žirija i zašto neće sedeti jedan pored drugog.

- Zar ovakav stajling treba da bude pored Lukasa? Potrudiću se da budem direktan i zabavan jer narodu to treba, a ne da budemo dosadni. A ako mi se neko namesti... Možda to bude baš Lukas - nasmejao se Boki.

Boki 13 o aktuelnostima Izvor: Kurir

"Nataša Bekvalac je bezobrazna"

Makedonski šoumen je otkrio sa čime se suočio tokom rada na svom podkastu i priznao da li je neko odbio gostovanje.

Nataša Bekvalac

- Tražila mi je jedna iz rijalitija novac da gostuje. Nije niko odbio, ali recimo, Nataša Bekvalac je nestala. Bukvalno nestala, prosledila me posle kod njene rođake. Baš je bezobrazna, nas svoje smo stari drugari, ne znam šta joj je. Neko ode u zatvor, neko poludi - rekao j kroz smeh Boki.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Natašom Bekvalac kako bi prokomentarisala navode Bokija 13, ali je bila nedostupna.