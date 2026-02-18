Slušaj vest

Ćerka pevačice Snežane Đurišić nasledila je vokalne sposobnosti od svoje majke, ali i lepotu.

Maja živi u Americi gde ima svoj biznis u sferi kozmetologije.

"Lepa, pametna i obrazovana"

Iako je muzički talenat nasledila od majke, nije krenula njenim poslovnim stopama.

- Pretalentovana je, lepa, pametna i obrazovana ali ona više voli da bude sa porodicom. Zna da ovaj posao traži puno odricanja jer je i sama odrasla u porodici gde su roditelji muzičari, tako da verujem da je to razlog što se nije dala u ove vode - ispričala je Snežana svojevremeno.

Sin Snežane Đurišić prebijen

Napad na Marka Gvozdenovića prijavljen je 15. februara. Nakon što ga je Z.L. pozvao u svoj stan, a Marko Gvozdenović otišao, navodno u nameri da reši nesuglasice, sukob je eskalirao, a, kako prenose domaći mediji, Z.L. I L.S. su sina pevačice u stanu na Vračaru tukli i držali zatvorenog četiri sata.

Z.L. je, kako se sumnja, pozvao Gvozdenovića da dođe kod njega, nakon čega ga je tukao. Njih dvojica poznaju se odranije, dok je pretučeni Marko Gvozdenović naveo da osumnjičenog L.S. ne poznaje. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da budu privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a nakon čega će se tužilaštvo detaljnije oglasiti.