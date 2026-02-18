Slušaj vest

Boki 13 jedan je od stručnog žirija muzičkog takmičenja "Hype zvezde", a pred samo snimanje osvrnuo se na sva češće napade ličnosti sa estrade, pa se osvrnuo na paljenje automobila Baki Prasetu.

"Vandalistički čin"

- Šta god ja mislio o Baki Prasetu i kako god da se on ponašao, mislim da je to vandalistiki čin. Ja sam proživeo svašta i meni su palili auto, još mi samo bombu nisu bacili, ali nije isključeno da će se desiti - rekao je Jovanovski i otkrio da li se plaši za svoju bezbednost:

Baka Prase oduševljen lajkovima na spaljenom autu Foto: Privatna arhiva, Pritnscreen

- Nemam strah, od čega da se plašim? Šta meni može da se desi gore od onoga što već jeste? Samo imam želju da budem živ i zdrav i da uživamo.

Boki 13 o aktuelnostima Izvor: Kurir

"Nataša Bekvalac je bezobrazna"

Makedonski šoumen je otkrio sa čime se suočio tokom rada na svom podkastu i priznao da li je neko odbio gostovanje.

Boki 13 Foto: prv. mk, Printscreen/Youtube, Instagram

- Tražila mi je jedna iz rijalitija novac da gostuje. Nije niko odbio, ali recimo, Nataša Bekvalac je nestala. Bukvalno nestala, prosledila me posle kod njene rođake. Baš je bezobrazna, nas svoje smo stari drugari, ne znam šta joj je. Neko ode u zatvor, neko poludi - rekao j kroz smeh Boki.

