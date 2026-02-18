Slušaj vest

Jovana Pajić nedavno je govorila o razvodu i novim poslovnim uspesima, te je otkrila i čemu se najviše raduje.

Pevačica je ispričala šta joj predstavoja najveći užitak nakon napornog radnog vikenda.

"Grizla me je savest..."

- Trenutno me najviše čini srećnom da spavam. Grizla me je savest u početku što svoje slobodno vreme tako trošim. U početku sam objašnjavala svima zašto nisam u stanju, da ne znam, prevrnem se na recimo, kod tebe na tvoj krevet. Meni je samo potreban mir i tišina - govorila je Jovana na K1 i dodala:

1/5 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

- U poslednje vreme dođem sa posla, uđem u kuću sa koferima i kesama, sve to tako ostavim i legnem na parket. Ležim tako sama jedno deset minuta i kažem u sebi: "Bogiću, hvala ti, kućica mi je uredna i mirišljava, deca su mi recimo u tom trenutku kod tate, i ne moram da jurim, žurim... Ne moram ništa, ja tako ležim iskrivljena i obučena, onda ustajem posle i to rasklanjam.

O dešavanjima na estradi

Pajićeva je nedavno prokomentarisala goruće teme poslednjih dana, te se osvrnula na dešavanja oko Milice Todorović, Zdravka Čolića i Daniela Kajmakovskog.

- Čula sam se sa Milicom, dala sam joj podršku. Ne treba da se širi priča o tome, sve sam već rekla šta sam imala - izjavila je Jovana, a onda je prokomentarisala nemile događaje koji su zadesili njene kolege Zdravka Čolića i Daniela Kajmakoskog:

1/8 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Paparaco lov

- Na planeti se podiglo neko zlo. Ne postoji sekund da neka strahotna vest ne dođe do nas. Što se estrade tiče, nekad je postojalo poštovanje, a sad se to izgubilo. Svako ima pravo da ima svoje mišljenje i ne snosi posledice... Što bi onda stali? Pošast vlada, nema kazni, strašne su stvari koje su se desile Danielu Kajmakoskom, otmica ta, ili Čoli, što su bacili bombu na njegovu kuću... Jezive su to stvari. Svako može da radi na sebi, na nekom mikro-nivou da promeni stvari. Ja bih svima da pomognem, a svako treba da se bavim sobom.

1/5 Vidi galeriju Daniel Kajmakovski u problemu Foto: Kurir, 192_rs, Kurir, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Javne ličnosti često su na meti ružnih komentara, a iako deluje kao da ih oni ne remete, Jovana ističe da to nije slučaj.

- Hejt je postao folklor, postao nam je normalan. Ko kaže da ga to ne remeti, on laže! To se vežba, a bitno je kakav si pred sobom. Kad si ispravan, boli te uvo šta će neko da kaže! E tako i ja, boli me uvo šta će neko da kaže o meni - rekla je pevačica.