Danas počinje snimanje prve sezone najpopularnog muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“. Na adresu produkcije stigle su stotine prijava, a svi kandidati imaju isti cilj, da stanu na veliku scenu i pokažu da upravo oni poseduju neophodni „X faktor“.

-Sigurno nas očekuje spektakl, dugo smo čekali da krene, i sada je taj trenutak da krenemo najjače i najozbiljnije.Mogu slobodno da kažem, da je ovo jedno ozbiljno takmičenje. Biću korektna, i velika podrška kandidatima, ja im stvarno želim sreću, i to će biti jedno lepo druženje pre svega. Naše „Hype zvezde“ nisu zamišljene kao neka druga takmičenja, mi nismo rijaliti nema zle krvi.

Volim kada čujem da ima neko emociju, i stvarno ću sve kandidate podržati, biću korektna maksimalno. Vizuelni momenat je jako važan.Jedva čekam da krenemo, –rekla je Mira Škorić koja je prokomentarisala bombaški napad na Zdravka Čolića.

- To je teroristički napad, to je nešto što je za osudu i to je zaista jedna katastrofa, Čola je jedna najsjajnija zvezda - kaže Mira koja tvrdi da joj ne treba obezbeđenje.

- Ja sam sama sebi obezbeđenje, ne razmišljam o tome još uvek, ali sve ovo što se dešava je zaista ružno - kaže pa se priseća devedesetih.

- I devedesetih je bilo svačega, bilo je reketiranja.

Žiri pažljivo odabran

Naime, ono što „Hype Zvezde“ izdvaja od sličnih formata jeste činjenica da nema starosnog ograničenja, kao ni obavezujućih ugovora, čime se, kako navode iz produkcije, pruža prilika svima koji imaju talenat i hrabrost da se predstave publici.

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, saopštio je da je stručni žiri pažljivo odabran, a u projektu učestvuju najveća imena domaće estrade: Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić.

