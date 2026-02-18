Slušaj vest

Muzičko takmičenje „Hype Zvezde“ počelo je sa snimanjem, a članovi žirija Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Mira Škorić, Aca Lukas i Boki 13 došli su spremni da ocenjuju kandidate.

Njih su čekala mesta u jednom od najluksuznijih studija koje je regionalna muzička scena do sada videla, koje je novinarima predstavio vlasnik televizije i produkcije Hajp Saša Mirković.

U produkcijskom smislu lestvica je podignuta na najviši nivo, a s puno pažnje rađeno je na scenografiji, tehnici i celokupnoj realizaciji projekta. Na samom početku, „Hype Zvezde“ najavljuju ozbiljnu konkurenciju i potencijalno menjaju pravila igre na domaćoj muzičkoj sceni.

Mirković je istakao da neće biti deo ovog šoua te da se u njemu neće pojavljivati i da je za raspored sedenja članova žirija zadužen reditelj Darko Kamarit. U studiju je i čovek od poverenja, mentor i podrška, Zoran Beočanin Sotir, koji će kandidatima pomoći da zablistaju u punom sjaju, da savladaju tremu, izbruse nastupe i iz svakog izađu kao pobednici.

1/6 Vidi galeriju Hajp zvezde Foto: Kurir, RINA

– Lep dan za početak snimanja „Hype Zvezda“. nadam se da ćemo se dobro zabaviti svi u budućem periodu, budite sigurni u to! Na takmičarima je da pokažu šta znaju, na publici da to oceni, a ovi iz žirija će to samo malo usmeravati i ništa više. – rekao je Saša Mirković okupljenim medijima!

On je otkrio i da će Ana Nikolić biti gostujući član žirija kao i Vesna Zmijanac i Boris Novković, ali i da Aca Lukas i Boki 13 neće sedeti jedan pored drugog.

- Trenutno nisu u nekoj ljubavi - rekao je Mirković kroz osmeh.

Aca Lukas Izvor: Kurir

Od članova žirija prva je stigla Lepa Lukić.

- Spremna sam kao zapeta puška. Ni o čemu ne razmišljam unapred, sve će biti iz glave i spontano. Neću biti stroga, mada šta znači biti strog, neću valjda da ih bijem. Biću realna, ali neću govoriti da čuvaju ovce, kao što su neki govorili. Akcenat mi je na dobrom pevanju naravno. Sve kolege volim, ekipa je jaka cela. Sve volim, ali Boki je nešto drugo. Mi smo u "Velikom bratu" bili tandem i dalje smo. Nećemo baš skakati po bini kao tamo, ali dobro. Sukoba će biti jer svako ima svoje mišljenje, ali sve normalno i u granicama normale - rekla je Lepa.

Lepa Lukić stigla na snimanje Hype Zvezda Izvor: Kurir

Ubrzo je stigao i Aca Lukas.



- Onaj žiri i ovaj žiri ne mogu da se porede. Onaj žiri je potpuno nekopetentan, a i dosadan je -rekao je Lukas i onda dao savet kandidatima:

- Ako se bave ili hoće da se bave tim, neka uživaju u onome što trenutno rade i da ne sanjaju mnogo o velikim visinama, jer one dođu same. Svaki trenutak bavljenja ovim poslom, mora da ti bude najlepši.

Miroslav Ilić je istakao da od ovog šoua sigurno neće praviti rijaliti.

Miroslav Ilić Izvor: Kurir

- Publika može da očekuje nešto novo i drugačije, sveže, iskreno i autentično. Trudiću se da takmičari uvek budu u centru pažnje. Nećemo praviti rijaliti, ovo će biti pravo muzičko takmičenje. – rekao je Miroslav.

Boki 13 obećao je sjajnu zabavu.

- Trudiću se da budem direktan, zabavan. Narod treba da gleda zabavu. I da ne budemo dosadni. A ko mi se namesti, videćemo – rekao je Boki 13.

Boki 13 o aktuelnostima Izvor: Kurir

Mira Škorić s nestrpljwnjem je čekala da ovo takmičenje krene.

- Sigurno nas očekuje spektakl, dugo smo čekali da krene, i sada je taj trenutak da krenemo najjače i najozbiljnije.Mogu slobodno da kažem, da je ovo jedno ozbiljno takmičenje. Biću korektna, i velika podrška kandidatima, ja im stvarno želim sreću, i to će biti jedno lepo druženje pre svega. Naše „Hype zvezde“ nisu zamišljene kao neka druga takmičenja, mi nismo rijaliti, nema zle krvi. Volim kada čujem da ima neko emociju, i stvarno ću sve kandidate podržati, biću korektna maksimalnoo – rekla je Mira Škorić.

Mira otkrila da li je istina da je u svadji sa svojom kumom Bekutom Izvor: Kurir

Kandidati su zakoračili na binu koja izgleda kao svetska scena. Dinamična svetla, kristalno čist ton i atmosfera dostojna najvećih muzičkih produkcija, učinili su da već prvi dan snimanja izgleda kao finale. Publika će dobiti vrhunsku zabavu, ali i pravu muzičku borbu.