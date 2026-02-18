Slušaj vest

Biljana Sečivanović uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom koji joj je velika podrška u životu.

Iako je svoju srodnu dušu pronašla u godinama kada bi mnogi odustali od ljubavi, Biljana priznaje da je srećna jer je pronašla čoveka koji je uz nju i u dobru i u zlu.

- Ja sam imala sreće, ja sam znala da se dobro udam (smeh). Znala sam kada sam se udavala da biram čoveka koji će da me podržava, kao i moj posao, koji će da mi bude vetar u leđa. Isto kao što će i on od mene imati bezgraničnu podršku za sve što on bude želeo da radi. Tako da ja sam negde očekivala da imam podršku, ne baš ovoliku, ali moram priznati da sam srećna žena - istakla je pevačica.

Mnoge njene koleginice ne mogu se pohvaliti partnerima koji ih podržavaju do srži, međutim kako pevačica otkriva kada je u pitanju njegov posao ona ostaje po strani.

- Recimo ja se njemu ne mešam, tu sam ako je malo nervozan da ga primirim, da nekako izbalansira, da bude miran i stabilan. Ne mešam se u muške poslove za koje nemam pojma, a neću da se mešam u nešto što ne znam. Za moj posao nije potrebno veliko znanje, pogotovo što je on i pre mene voleo muziku, izlazio i uživao. Pritom sagledava stvari sa druge strane i iz drugog ugla, shvata da to sve nije toliko sjajno kao što izgleda publici sa druge strane ekrana– objasnila je Biljana.

Iako se od samog početka njihove ljubavi držao dalje od kamera, uvek je pratio sva dešavanja i bez dlake na jeziku komentarisao kako Biljine nastupe, tako i nastupe njenih koleginica.

- Odlično zna da prepozna grešku, čak ume i mene da iskritikuje jer svi imamo momente kada smo umorni. Nekada mi kaže da sam škripala u prve dve pesme, ali me i pohvali kada se raspevam. Sve čuje on i oseti. Kada treba da me iskritikuje zna to odlično da uradi - priznala je.

"Nismo matori kako su nas prozivali"

- Mi smo se za nekih nedelju dana odlučili za opštinsko venčanje. Bilo je samo "hoćeš li da se venčamo?". Trebalo je nakon toga organizovati burme i sve to što ide. Nekoliko puta smo odlagali venčanje zbog korona virusa - kazala je pevačica koju su komentarima prozvali da se udala "za dedu", aludirajući na njegove godine.

- Nismo matori kako su nas nazivali. Ne postoji merna jedinica za brak, bitno je da se ljudi pronađu. Inače sam neko ko ne čita komentare, ovog puta nisam ostala imuna na sve to. Zabolelo me je kako su ljudi ružno komentarisali i pljuvali. On nije deda jer ima 45 godina, samo godinu dana je stariji od mene - rekla je Biljana Sečivanović, koja se požalila da joj od kolega niko nije čestitao venčanje.

