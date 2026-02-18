Slušaj vest

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, progovorila je o teškom detinjstvu, protivljenju brata da postane pevačica, ali i o najvećoj ljubavi koju je tragično izgubila i čiju smrt nije saznala 15 dana.

Pevačica je nedavno gostovala u podkastu kod Bokija 13, gde je otvorila dušu i iznela do sada nepoznate detalje iz svog privatnog života. Govorila je o siromaštvu, odnosima u porodici, ali i o muškarcima koji su obeležili njen život.

Najveći šok izazvala je priča o njenom ocu i načinu na koji je dobila ime.

"Otac je naterao kuma da me tako nazove"

Lepa je otkrila da je njeno pravo ime Lepava, te da iza njega stoji očeva preljuba.

- Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava. Imao je švalerku koja se tako zvala i rekao je kumu da samo tako moram da se zovem - ispričala je pevačica i dodala šokantan detalj:

- Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Voleo je i nju i moju majku.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

Pevačica je istakla da je oca izgubila kada je imala samo dve godine i da ga ne pamti, ali da joj kažu da liči na njega. Njena majka, koja je bila iz bogate kuće, udala se za njega iako je bio siromah, jer je bio izuzetno lep.

Brat joj lupao šamare zbog muzike

Iako je majka podržavala, Lepin brat se oštro protivio njenoj karijeri.

1/4 Vidi galeriju Lepa Lukić ima naslednicu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Kurir

- On nije bio za to da ja budem pevačica, mislio je da ću se odati piću, zato mi je branio. Dobijala sam od njega šamare, a posle toga sam išla na audiciju. Kasnije mi je priznao da mi nikad ne bi branio da je znao da ću postati ovo što jesam - prisetila se Lepa.

Ona je istakla da bratanca gleda kao rođenog sina i da mu je, zajedno sa njegovom ženom, otvorila restoran nakon izlaska iz rijalitija "Veliki brat".

Tragična smrt najveće ljubavi

Govoreći o emotivnom životu, Lepa je priznala da je njena najveća ljubav bio Duško Štrbac, sa kojim je provela sedam godina.

- Najvoljeniji muškarac u mom životu je bio Duško. On je preminuo kod sina u Čikagu. Ja nisam znala šta se desilo, saopštili su mi da je preminuo kad je već prošlo 15 dana - rekla je Lepa sa tugom u glasu.

Duško je bio devet godina mlađi od nje, a preminuo je od izliva krvi u mozak. Pevačica ga opisuje kao "najboljeg čoveka u njenom životu" koji ju je neizmerno poštovao.

1/5 Vidi galeriju Lepa Lukić traži finansije na sve strane Foto: Kurir Televizija, Printscrean, Nemanja Nikolić

Osvrnula se i na trećeg muža, Milana Milanovića, kojeg je takođe sahranila. On je preminuo u Kanadi, gde je Lepa boravila tokom bombardovanja radi papira.

- Morala sam da odem tamo, jer samo žena može da preuzme telo i da ga sahrani. Neka mu je laka crna zemlja, bio je fin čovek.

Inače, pevačica je bivšeg muža uhvatila sa drugom ženom u krevetu.

