Slušaj vest

Iako je u drugom stanju, Edita Aradinović ne odmara. Ona očigledno ne planira još uvek da ode na trudničko bolovanje, te je objavila novu pesmu "Livada".

Ono što je zanimljivo je to da je Edita obnovila saradnju s Milošem Roganovićem posle nekoliko godina pauze u njihovom zajedničkom radu.

Na novim fotografijama Edita, koja je u četvrtom mesecu i nosi devojčicu, blista i jasno je da joj drugo stanje baš prija, a ovu pesmu posvetila je svojoj majci.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović i Miloš Roganović Foto: Tonia, Nemanja Janković

U pitanju je rodoljubiva, emotivna numera koja, prema prvim komentarima na društvenim mrežama, „miriše na Kosovo i Metohiju“ i već pretenduje da postane nova tradicionalna pesma. Iako nije eksplicitno imenovano, simbolika livade, šljiva, crkvenih zvona i uspomena na detinjstvo mnoge je asocirala upravo na južnu srpsku pokrajinu i korene koje, kako kažu fanovi, „niko ne može da proda ni za dijamante i dukate hiljada“.

Trudna Edita odlučila je da upravo sada zapeva narodnu pesmu, kao omaž korenima, detinjstvu i vrednostima koje, kako se tumači, želi da prenese i na svoju ćerku.

Podsetimo, pevačica je nedavno iskreno priznala da sa ocem deteta nije u emotivnom odnosu, ali je istakla da će se oko deteta „sve dogovarati ljudski i zrelo“. Iako je njen privatni život bio pod lupom javnosti, Edita je jasno stavila do znanja da joj je najvažnije da beba dođe na svet u miru i ljubavi.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Nemanja Janković

Iz njenog okruženja navode da je u posebnoj životnoj fazi, smirenija i emotivnija nego ikada, što se, kako kažu, oseća i u novoj pesmi. Takođe, najavila je da će uskoro javno i opširnije govoriti o svom životu, majčinstvu i svemu kroz šta je prošla.

Da li će ova numera zaista postati nova pesma koja se peva na slavama, okupljanjima i porodičnim proslavama, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – od trudne Edite ovakav zaokret malo ko je očekivao, a emocija koju je unela u „Livadu“ već je pokrenula lavinu reakcija.