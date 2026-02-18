Slušaj vest

Sve ono što je pop pevač Stefan Zdravković (32), poznat kao Princ od Vranje, radio u Kazahstanu tokom septembra 2025.godine konačno je ugledalo svetlost dana. Baš kako su tada pisali domaći mediji Stefan Zdravković je u Kazahstanu proveo 23 dana gde je snimio nesvakidašnji muzički šou koji je sa emitovanjem počeo početkom februara 2026.godine.

Šou pod nazivom „Voice Beyond Horizont“ emituje se na TV Hunan, koja je na drugom mestu najgledanijih televizija u Kini i ujedno jedna od najgledanijih svetskih televizija koju na dnevnom nivou prati preko 200 miliona ljudi.

Pomenuti šou-program emituje se u Kini, Kazahstanu i zemljama širom Azije, a prvu epizodu u kojoj Princ izvodi pesmu „Mila“ uživo je gledalo 103 miliona ljudi. Poređenja radi finale „Superbola“ ove godine gledalo je 130 miliona ljudi. U ukupnom skoru od trenutka emitovanja prvu epizodu šou-programa u kojoj nastupa Princ pogledalo je milijardu ljudi, dok je drugu odgledalo 940 miliona ljudi.

O neverovatnom uspehu Stefan Zdravković otkriva i detalje koji nedvosmisleno upućuju da je već napravio veliki uspeh u Kini.
-Iza mene stoji Anni Ji, agentica, i njena produkcija „I-STARIS“. Veliko tržište poput Kine diktira i sasvim druga pravila ponašanja u šou-biznisu, a produkcija sa kojom sarađujem čini sve da se osećam kao zvezda-kaže Princ i dodaje:

-Na njihovu inicijativu u Kini su mi napravili i posebne društvene mreže na kojima ljudi koji prate „Voice Beyond Horizont“ mogu da prate sve što ja radim u programu, komentarišu i šeruju.

Šou će se emitovati tokom februara, marta i aprila meseca ove godine.

