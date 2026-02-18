Slušaj vest

Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na Uroš Stanić nakon što je između njih došlo do žustre rasprave. Incident se dogodio kada je Stanić ušao u prostoriju i započeo verbalni sukob. Isprovociran njegovim ponašanjem, Durdžić je izgubio strpljenje, pokušao da ga izbaci napolje, a u jednom trenutku ga je čak vukao po podu.

- Stvarno ne znam da li Maja zna da se sve snima i koliko ta devojka laže. Nikada nisam prvi u životu prišao njoj niti sam je provocirao, apsolutno ništa. Poznajem Janjuša godinu ipo dana, drag mi je i rekao sam da s njim ne želim komunikaciju da ne bi neko mogao da komentariše mene i nega da smo lažni. Maji sam rekao da ne dolazi u izolaciju sa Urošem, a kada su došli dao sam im tri minuta da Uroš izađe da ga ne bih izbacio. Nisam joj zavrtao ruku i ostalo, već sam je sklonio. Branio sam je i kad je u pravu i kada nije, a šta više da pričam o toj devojci? Ne želim nikakvu komunikaciju s njom, nek mi se ne obraća više - dodao je Durdžić.

Foto: Printscreen

- Sada je sve lagao. Mene je dirao i hteo da izbaci mene i Maju. Strašno je da se on i Aneli ovako ponašaju - istakao je Uroš, a Durdžić je potom nasrnuo na njega.

Asmin dao Staniji 20.000 evra da ne snima za sajt za odrasle

Asmin Durdžić izneo je prljav veš iz veze sa starletom Stanijom Dobrojević, tvrdeći da joj je davao novac kako ne bi prodavala intimni sadržaj na sajtu za odrasle.

Naime, gostujući u emisiji „Pitanja novinara“, Durdžić je odgovarao na brojna pitanja, a tom prilikom je otvoreno govorio i o tome šta mu se, u poređenju sa Stanijom, više dopada kod Maje Marinković.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Što ti je Maja iskrenija od Stanije? - upitao je Darko.