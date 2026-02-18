Slušaj vest

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper, trenutno je u vezi sa pevačicom Minom Kostić, a njihova ljubav naišla je na oprečne reakcije. Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork. Oni su nedavno rekli kako pišu knjigu o njihovoj ljubavi.

Kasper se sada ovim povodom oglasio i otkrio o čemu ću knjiga biti.

Cilj knjige nije promocija nas dvoje, već primer kako pravu ljubav ne mogu uništiti laži, klevete i izmišljotine. Opisaćemo sve ono što smo zajedno preživeli i doživeli van kamera , a da javnost nije znala. Od raznih saveta da nekome nešto prećutimo jer je moćan, do toga da se nekome dodvoravamo. Nismo pristali ni na jednu preporuku i nikada nećemo jer nas nije briga jer smo svoji i uvek ćemo biti svoje.

Kasper je trenutno u Americi, a otkrio je da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

- Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umesto nje, već da veruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne meri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega - naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze sa njim.

- Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za ceo život - dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.

