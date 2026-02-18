Slušaj vest

Voditeljka televizije "Prva", Anđela Đurašković, razvela se od supruga Luke Mrđe nakon 4 godine braka. Anđela je nastavila svoj život dalje, a na društvenim mrežama sada je objavila sliku u miniću.

Naime, Anđela Đurašković, pozirala u ogledalu, a mnogi su bili oduševljeni njenim stajlingom.

Voditeljka je bila elegantna, ali i izazovna. Uklopila je majicu sa dekolteom, sako i mini suknju.

Anđela Đurašković pokazala obline Foto: Printscreen

O vezi

Bili u vezi od kada je voditeljka imala 22 godine

Podsetimo, voditeljka se razvela od Luke Mrđe nakon četiri godine, a njih dvoje su 2021. godine napravili svadbu i upriličili svadbeno veselje.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka "Prve", Anđela Đurašković nakon četiri godine stavila je tačku na brak sa Lukom Mrđom. Njih dvoje su 2021. godine napravili svadbu i upriličili svadbeno veselje. Foto: Printscreen/Instagram

- Lep je osećaj biti supruga čoveku koga voliš, zvanično. Srećna sam što se svo troje prezivamo isto, više me na granici ne pitaju čije dete vodim sa sobom. Šalu na stranu, papir kao takav nije ništa promenio u našim životima. Nikakav papir nije garant ljubavi i srećne porodice - rekla je Anđela tada za "Blic".

