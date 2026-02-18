Slušaj vest

Pevačica Romana Panić prisetila se skandala iz Australije kada je završila u zatvoru zbog pljačkanja bankomata.

Otkrila je da trenutno ima dečka, ali da o njemu ne želi javno da govori. Takođe je priznala da je jednom, kako tvrdi, imala naručeno presretanje policije.

- Trudim se da se odazovem na svaki humanitarni događaj. Mi pevači bi trebalo da se odazivamo na ovakve stvari. Uvek je lepo pomoći nekom. Ne nosim štikle sad, već patike, kad sam živela u Italiji stalno sam bila u patikama. Italijanke, inače, sve nose patike. Na jednom nastupu mi se slošilo bilo od štikli. Kad mogu da napravim kombinaciju da bude elegantno i patike, to uradim - rekla je Romana Panić.

- Ne krijem se. Ima me kad me pozovu. Iza mene je mnogo godina karijere i rada. Svako ima svoje vreme kad je na vrhuncu. O privatnom životu mi je dosadilo da pričam. Želim da pričam o muzici, a imala sam te pehove u karijeri, pa sam pričala stalno o privatnom životu. Volela bih svi ti naslovi da mogu da se izbrišu sa Gugla, jer je većina toga neistina. Opreznija sam sada. Šta bih prvo obrisala? Australiju čuvenu. Pa onda Romanu i Grka... Možda se to samo izbriše posle nekog vremena. Australija je osetljiva tema. Kolege su imale par ispada tada, ne zameram ih. Posledice nisam imala, ni fizičke ni psihičke, valjda se to vidi? - kazala je u svom stilu Romana.

Ovako je Romana nekad izgledala:

Romana je istakla da se sada oseća dobro, da radi na sebi i svojoj duhovnosti, ali i da traži ozbiljne pesme koje će izvoditi pred publikom.

- Tražim ozbiljnu pesmu, otpevala sam mnogo ozbiljnih tekstova u karijeri. Mnoge moje pesme su se vratile, mlađa publika peva moje pesme. Interesuje ih ko to peva. Dobro se kotiram sa nastupima, ali bih volela da uradim veliki koncert. Malo sam i perfekcionista, mora sve da se složi. Osećam se dobro, radim na sebi, na duhovnosti. Da li imam dečka? Imam čoveka, tako ćemo reći. Nije bitno ko je on. Koga zmija ujede i guštera se plaši! Ne bih pričala javno o tome - istakla je Romana.

Romana: "Užasnuta sam bila kad sam čula da su na Čolinu kuću bacili bombu"

Prokomentarisala je i skandale na estradi.

- Situacija je užasna, užasnuta sam bila kad sam čula za Čolu, da su mu bacili bombu na kuću. Za kidnapovanje Daniela Kajmakoskog isto, strašna stvar. Plašim se da takvih ispada može da bude još više. Imala sam i ja recimo naručeno presretanje policije. Da, da. Prespavala sam u policiji! Davno je to bilo. Nisam saznala nikad ko je to uradio meni - kazala je pevačica na humanitarnoj večeri za Srđana i Lava u srpskoj prestonici.

