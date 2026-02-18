Slušaj vest

Bivši učesnik "Velikog brata", Ervin Mujaković, ponovo je uspeo da ostavi javnost u neverici svojom fizičkom transformacijom. Iako smo navikli na njegova izdanja iz teretane, Ervin je sada otišao korak dalje.

Ervin Mujaković, koji je ostao upamćen kao jedan od najvećih zavodnika u rijalitiju, danas izgleda potpuno drugačije. Nakon što su mediji ranije pisali o tome kako je dostigao težinu od 150 kilograma, Ervin je najnovijom objavom na društvenoj mreži Instagram potvrdio da se tu nije zaustavio.

1/8 Vidi galeriju Bivši učesnik "Velikog brata", Ervin Mujaković, ponovo je uspeo da ostavi javnost u neverici svojom fizičkom transformacijom. Iako smo navikli na njegova izdanja iz teretane, Ervin je sada otišao korak dalje Foto: Printscreen

Naime, on je podelio fotografiju uz opis koji je pokrenuo lavinu komentara, ističući da je njegova trenutna kilaža neverovatnih 170 kilograma. Iako je uvek bio pobornik napornih treninga i rada na mišićnoj masi, mnogi pratioci su ostali zatečeni ovom brojkom, pitajući se kako njegovo telo podnosi toliku masu.

Njegove objave, često nastale na plaži ili u teretani, redovno pokazuju ekstremne rezultate njegovog životnog stila, a on se, sudeći po fotografijama, oseća nikad bolje u svojoj koži.

Tvrdio da je spavao sa 550 žena

Podsetimo, Ervin je tokom svog učešća u rijalitiju i nakon njega punio novinske stupce svojim izjavama o burnom ljubavnom životu. Ostala je upamćena njegova tvrdnja da je "spavao sa više od 500 žena", čime je opravdao titulu "kazanove" iz Sarajeva koja ga je pratila od prvog pojavljivanja pred kamerama.

Takođe, u rijalitiju je imao intimne odnose sa Stefani Bunić.

1/5 Vidi galeriju Ervin Mujaković Foto: Printscreen/Youtube/PodkastInkubator

Transformacija kroz koju je prošao od učešća u "Velikom bratu" do danas je po mnogima jedna od najdrastičnijih na domaćoj javnoj sceni. Dok su ga ranije krasili definisani mišići i manekenska građa, danas Ervin izgleda kao pravi "džin", a svaki njegov novi selfi izaziva polemike o tome da li je u pitanju samo naporan rad ili su u pitanju i drugi faktori koji su doprineli ovakvoj kilaži.

Inače, Ervin je pre četiri godine doživeo povredu od koje je ostao nepokretan i ponovo učio da hoda. Na sreću, iz ove teške situacije izašao je kao pobednik.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: