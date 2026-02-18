Slušaj vest

Maja Marinković i Uroš Stanić su u rijalitiju "Elita 9" progovorili o sukobu s Asminom Durdžićem. Vrlo brzo su se dotakli i Aneli Ahmić, pa su naveli niz detalja o njoj, u svom stilu.

- Paradoks Anelinog izlaganja je da ona brižna zbog Asmina, a sama je radila na njegovoj diskvalifikacija. Kapiram da potrčko mora da brani gazdu, ali je Dača totalno nerealan u ovoj situaciji. Ja sam bio s Janjušem u krevetu i pozvao sam Maju, pričali smo o njihovoj vezi, kada je naišao Asmin i zabranio Maji da uđe u izolaciju. Mi smo sačekali da Asmin ode da spava, pa smo otišli u izolaciju. Nismo reč dobacili u izolaciji, a Asmin se naglo probudio i krenuo da mi lomi nokte, a potom me bacio i na pod. Nasilan je bio i prema Maji kasnije kada je stegao njenu ruku, pa je reagovalo obezbeđenje. Asmin nakog toga odlazi kod Janjuša i prekida kontakt s njim, a sada me slušajte ovako. Pod jedan, Janjuš je prvi bio s Majom još pre šest godina, a pod broj dva: Maja nije Asminovo vlasništvo, on je pokazao da je nesposoban da smuva Maju i njegovo nezadovoljstvo kulja zbog toga - rekao je Uroš u "Eliti 9".

- Ja ovde neću praviti šlagere i glumiti žrtvu. Nikoga nisam provocirala, a Asmin je meni čak i rekao na žurki: ''Je l' sam ja tvoj konobar?''. Uroš mu nije smetao u izolaciji u pola 3, a posle mu je smetao. Janjuš i ja smo pričali o našem odnosu i posle se dotakli nekih tema, a na kraju krajeva kome ja imam da polažem račune kada je moj i Janjušev odnos u pitanju. Ja nikoga ne provociram, sinoć sam se divila svojoj samokontroli. Mi ulazimo u izolaciju, a Asmin vidno pijan kreće da baca Uroša na pod, a meni uvrće ruku. Ja nisam neko ko ide i tuče ljude po kući, ali ukoliko mi se budu približavali onda neću odgovarati za svoje postupke. Ja sam uzela svoje stvari i otišla u kuću, a on je doleteo i krenuo da se dere na Janjuša. On je ispao tu kolatelarna šteta, a ovom prilikom se ograđujem od bilo kakvog odnosa sa Asminom Durdžićem - rekla je Maja.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Drama se nastavlja

- Aneli je pričala šlagere, a ona je rekla sto puta da mene ne može da natera da se ja zaljubim u Asmina. Ovo je rijaliti šou program, nikada nisam rekla da ću sprdati Asmina i to demantujem. Uvek pričam isto, pametnom dosta apsolutno i opet naglašavam da nikad nisam htela da budem s Asminom. Da Anđelo želi da bude s Aneli, ona bi na keca bila s njim. Morala je Aneli s nekim da bude, a Janjuš joj je bio poslednja slamka spasa. To je devojka koja je majka i koja za jednu noć završi sa petoricom muškaraca. Ljubomorna je jer nije tema, ispoljava svoje lično nezadovoljstvo. Ja znam da bebe piške u pelene, ali da žena od 35 godina piški u gaće to stvarno nisam videla. Ja nikad ne zaboravljam šta mi je ko uradio, sačekam te onda kad se najmanje nadaš - rekla je Maja.

Asmin otkrio kad je prestao da voli Aneli

- Kada si Aneli pričao istinu? Kada si rekao da je voliš ili ne voliš? - upitao je Bora Santana nedavno Durdžića.

- Emotivno je ne volim, ali volim je kao osobu. Ja sam nju voleo emotivno, ali sam prestao da je volim kada je krenula da me vređa i ponižava. Molio sam je da prestane da me ponižava i vređa, a ja ništa ne lažem već sve pričam na osnovu njenog ponašanja - rekao je Alibaba.

Inače, snimak Aneli Ahmić iz Hrvatske je ranije pokrenuo lavinu komentara.

Pogledajte dodatni snimak: