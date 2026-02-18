Slušaj vest

Filip i Madlena Cepter usvojili su ćerku Emu, koja je danas prelepa i obrazovana mlada dama. Filip i Madlena jako su ponosni na naslednicu, koja kako je napisala nema želju da upozna biološke roditelje.

Ema je odgovarala pratiocima na Instagramu, te se dotakla upravo ove teme.

Foto: Printscreen

- Da li se nekada pitaš ko su tvoji biološki roditelji i da li si pričala sa mamom i tatom o tome? - glasilo je pitanje.

- Ne, jer mislim da to nije toliko važno. Veoma sam zahvalna roditeljima koje imam i koji su uvek bili tu za mene - odgovorila je Ema.

Diplomirala psihologiju

Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.

Ema je završila psihologiju, a sad je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.

- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.

1/10 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Ema Cepter živi u Britaniji, a neretko ističe da je zahvalna porodici koja ju je usvojila.

Jednom prilikom se na Instagramu zahvalila roditeljima, pre svega ocu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu figuru oca da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona između ostalog.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: