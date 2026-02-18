Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković se trudi da privatan život drži daleko od očiju javnosti. Ipak, ponekad podeli neki detalj o svom porodičnom životu.

U emisiji "Bez filtera" Kaća je pričala o majčinstvu i odnosu sa partnerom koga krije od očiju javnosti.

Mislim da je jako važno biti spreman na kompromise i mislim da je jako važno imati zrelu i stabilnu osobu pored sebe jer niko od nas nije non stop raspoložen. Imam neke nervozne momente i mnogo mi je drago što moj partner zna da je to samo faza - izjavila je Katarina Živković i dodala:

Katarina Živković iskreno o Stojketu

- Takođe je jako bitno, mimo svog partnerskog odnosa i mimo svega ja imam svoj život, ambicije, hobi, stvari koje volim da radim sama ili sa prijateljima. Ne mora on u sve da bude uključen i on to zaista ceni i voli kod mene. Sve je to deo kompromisa i kada se dve zrele osobe spoje mislim da je to savršena kombinacija- rekla je Kaća i otkrila kako je planula ljubav između nje i sadašnjeg partnera.

-Ne mogu da kažem da sam se zaljubila, ja sam njega odmah zavolela. To je nekako bila ljubav na prvi pogled, poštovanje, stavovi, razumevanje, razmišjanja, duša, sve me je to privuklo.

Na pitanje da li joj on pomaže u odgajanju deteta, pevačica je odgovorila:

-Učestvuje, neću da kažem pomaže jer je to naše dete. Zna se samo, jedna je majka, deca su uvek vezanija za majku. Najsrećnija sam što neke stvari prepušta meni - izjavila je pevačica.

