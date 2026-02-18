Slušaj vest

Sandra Drašković, popularna pod pseudonimom Sani Armani, je pre nekoliko godina naprasno rešila da napusti voditeljski posao i otputuje daleko.

- Imala sam iskustvo što se tiče kamera, treme i tako toga, ali opet to je nešto drugo, sećam se da mi je Boško Jakovljević pomagao za prvu emisiju, dok sam naučila koji mikrofon ja uzimam, koji bend i tako dalje, on se iznervira. Ali sve se nauči usput, vodila sam emisiju Siti klub, došla sam tamo u montažu i videla šest sati materijala, a emisija traje sat i po, ko će da sedi u montaži dok se taj materijal ubaci, pa onda pregleda... Boško mi je pomogao za tu prvu emisiju, naravno i cela ekipa, Pink je vrlo ozbiljna televizija, imala sam pomoć - rekla je Sandra, a onda i otkrila kakvi su šefovi bili Milica i Željko Mitrović.

Priznala da su Mitrovići divni poslodavci

- Super, to je kao vaspitanje deteta, pošto sam razvedena, obično bih se čula sa Lukinim tatom samo kada je problem, tako da sam često bila "jao, samo da ne vidim poziv". Odmah znam da moramo o nečemu da razgovaramo. Kada vidim poziv, znam da sam napravila nešto što nije trebalo ili imamo neke izmene. Željko zna da pusti nama mašti na volju, što nekada nije dobro, ali želeo je da pravimo emisiju po svojim afinitetima. Željko i ja tu uvek preteramo, a Milica je znala da oceni šta je komercijalno - rekla je za emisiju "Ispovesti" Sandra, koja već godinama živi u Los Anđelesu.

