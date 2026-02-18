Slušaj vest

Naime, ona je istakla da je tri godine ćutala o tome, ali da je Luna zaslužila da zna pravu istinu. Kako je navela u jednom intervjuu 2021. godine, Radanović je ostavio Đoganijevu zbog karijere.

- Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna - kazala je Kristina za "Svet" pre dve godine.

Nakon Kristininih tvrdnji, Sloba je tada prokomentarisao navode bivše žene vidno iznerviran, i tom prilikom istakao da je on čovek koji gleda napred i ide uzbrdo.

Izabrao Lunu

Sloba je nedavno govorio o bivšim ljubavima, te je otkrio ko je bolji čovek Luna Đogani ili Kija Kockar.

- Biram Lunu, jer je bolja osoba - rekao je Radanović nedavno.

"Završila sam kod psihijatra"

Luna je nedavno govorila o učešću u Zadruzi i priznala zašto je nakon skandala u prvoj sezoni ponovo ušla u rijaliti.

- Morala sam. Morala sam da se vratim na mesto zločina što se kaže i da ispravim svoje greške. Nisam mogla da nastavim dalje u kući. Nisam mogla da dođem sebi, nisam mogla da se vratim sebi, nisam mogla da nastavim dalje. Sve me je to proganjalo. Završila sam kod psihijatra, na lekovima. Nisam mogla da spavam. Imala sam ozbiljne probleme - kaže Luna kroz suze.

