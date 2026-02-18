Slušaj vest

Anita Stanojlović uzela je da napravi Maji Marinković frizuru za večerašnju emisiju, te je i usput iskoristila priliku da ponizi Aneli Ahmić zbog fizičkog izgleda.

- Ja uvek komentarišem da si mi ti najlepša u kući - rekla je Maja.

- Je l'? Ja uvek s tobom kad se svađam, kažem da si mi lepa. Pričala sam i drugim devojkama da su lepe, samo dok sam bila dobra s njima - rekla jee Anita.

- Ja to stvarno mislim za tebe. Lepa mi je Mina u faci, a i Sofija mi je baš lepa - rekla je Maja.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

- Da, atraktivna. Aneli kad pogledaš iz daljine okej, a kad je prišla i udarila me, videla sam iz blizine na šta ona zapravo liči - rekla je Anita, a Maja je pokazala da je samo zgodna bez face.

- Zgodna? Ona meni nije ni zgodna, njeni kukovi su mi mnogo niski - rekla je Anita.

- Da, ali da kažeš ajde - rekla je Maja.

- Nije, nije ružna da kažeš, ali k*rvetina - rekla je Anita.

